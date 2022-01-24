新風：幾乎全體立法會議員聯署 隨北京批歐洲議會幹預香港事務

中國和香港政府日後多了一個反擊外國批評和捍衛路線的機制，就是經北京改革的立法會。在中港政府及相關部門發表聲明譴責歐洲議會通過《關於香港侵犯基本自由》決議案後，90名立法會議員中的88人亦聯署聲明，發表同樣意見，「強烈譴責」歐洲議會幹預香港事務及中國內政。情況一如中國的人民代表大會或其常委會在有需要時發表聲明支持中國政府的做法。

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這是新一屆立法會宣誓並正式運作後第一份聯署聲明，但在議員當選後的候任期間，89人已聯署，全力支持警方國家安全處以涉嫌「串謀發布煽動刊物罪」拘捕《立場新聞》多名高層，稱新聞工作不是逃避法律責任的擋箭牌。議員又要求警方深入調查《立場》的資金來源及用途。聲明認為，香港的新聞自由依法受到保障，只要新聞工作者和新聞機構遵守香港法律，他們的工作不受影響。在兩次聯署中，被視為「非建制」的前民主黨成員狄志遠均沒有聯署；而在第二次聯署，沒有聯署的，還加上自稱因工作而來不及細看的律師議員江玉歡；狄、江二人其後自行撰寫聲明。

歐洲議會在當地時間周四(20日)通過決議後，中國駐歐盟使團、中國外交部及其駐港專員公署、香港政府、「兩辦」(國務院港澳事務辦法和中央政府駐港聯絡辦公室的俗稱)等六個官方機構的發言人隨即於香港時間21日發表聲明，批評歐洲議會通過決議。

立法會其後於翌日發表聯署聲明，調子與中國官方雷同。在短短三段的聲明中，議員們「強烈譴責」歐洲議會的做法，指議會無視《港區國安法》保障港人安全、權利和自由的「事實」，一而再地以自由人權為幌子干涉香港事務，並為「反中亂港分子」撐腰。香港聯署議員敦促「歐洲議會的政客」停止這些政治表演。

另外，《人民日報》海外版今(24日)早發表評論員文章，指歐洲議會通過決議是偽善，指「香港越好，歐洲一些政客越着急」，是因為他們站在香港利益對立面。評論稱，中歐合作發展是大勢所趨，香港的繁榮穩定也關係到超過2300家歐盟在港企業和35萬在港歐盟公民的利益。評論強調，香港事務不容外部勢力干預，敦促歐洲議會改一改充當「民主教師爺」的老毛病。

歐洲議會20日通過的決議，強烈譴責香港人權狀況惡化，並對「完善」選舉制度及大搜捕民主派「表示遺憾」，認為香港「一國兩制」瀕臨崩潰。決議又敦促北京廢除《港區國安法》，要求港府釋放政治犯；決議呼籲歐盟制裁損害人權的香港特首林鄭月娥等中港官員及企業，抵制北京冬奧，並檢討香港的世貿地位。中方對此強烈反對。