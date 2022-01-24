香港連日新增逾百宗Omicron 公屋傳播致爆疫 專家料控疫要兩、三個月

香港昨日新增140宗武漢肺炎感染個案，創第五波疫情新高，亦是連續第二天單日新增超過一百宗感染變種病毒病例，是次感染Omicron個案成幾何級數上升，與源頭在全港人口最多的公共屋邨蔓延有關，該屋邨在十天內已傳染173人，當局實行將六幢樓宇「封樓」，但仍未截斷病毒。政府專家袁國勇預料，這一波疫情要兩、三個月才會受控。新春假期後放寬防疫限制無望，不少消費性行業憂慮，2月初的新春假期過後，會出現結業潮，尤其是餐飲業。

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牽涉到特首林鄭月娥政績前途的抗疫工作昨日終於因為被指「封樓」措施不當而觸發民怨。昨(23日)在九龍東的觀塘地鐵站外，有人以塗鴉方式在鐵板寫上粗言穢語罵她；而有樓被封的公共屋邨「葵涌邨」，因既有居民被「遺漏」檢測，亦有兩幢樓宇的垃圾沒人收集以致衛生情況堪虞，當林鄭月娥昨午聯同相關局長到該邨外圍視察時，有居民由住所叫罵：「唔使做騷啦(別作秀)！」、「返去啦！疫區好危險㗎!」等。這是林鄭月娥首次因疫情被圍封居民當面叫罵。她事後未有回應傳媒提問，但透過特首辦公室發稿介紹當局所做工作，包括已為葵涌邨疫情動員十多個部門逾1800名人員，日後會因應情況加派人手，減少居民的不便和焦慮。

觸發今次在公屋爆發疫情的，是因為一名在檢疫酒店交叉感染Omicron變種病毒的巴基斯坦籍婦人回家後感染其丈夫，其夫本月13日到葵涌邨逸葵樓垃圾房拾荒，他其後傳染了一名與他接觸的清潔工人，衛生防護中心總監徐樂堅根據染疫人士分布推斷，有機會是職員在不同樓層工作時傳染給住戶，再由感染的住戶將病毒沾在升降機按鈕等公眾地方，引發該幢樓超級傳播，連訪客也「中招」。到了21日，該樓累計有20人染疫，當局隨即當晚圍封逸葵樓五天；但翌(22號)日的確診和初診個案已增至105宗，增幅近五倍，當局遂另外圍封四幢樓宇一天，而映葵樓則要圍封五天強檢。及至昨(23日)天，該邨感染個案仍在增加，累計有173人受感染。

逾百初陽 擴及醫院、老人院舍、政府部門

事實上，逸葵樓的傳染已擴及邨外，全港昨天新增的125宗本地感染個案中，104人為葵涌邨居民，另21人在不同地區。陳肇始說，當中涉及醫院和安老院舍員工，情況極之令人關注，估計涉及葵涌邨的個案將陸續浮現，而當局現正調查鄰近葵涌邨的另一公屋「大窩口邨」的富強樓源頭不明個案是否與葵涌邨有關。另外，昨日的初步陽性個案亦超過一百宗，加上昨日社區有四宗源頭不明個案，目前要聚焦截斷社區傳播鏈，呼籲市民減少外出。到了晚上，當局對富強樓實行圍封強檢措施。

葵涌邨是全港居住人口最多的公共屋邨，共有16座住宅樓宇，合計13742個單位，2016年人口統計時，住有38674人。

面對第五波疫情肆虐，政府專家顧問、香港大學微生物學系講座教授袁國勇昨接受電視訪問時表示，確診個案正以幾何級數上升，預計本港七至十四日後將有更多確診病例，屬「爬升」階段、加上社區分別有Omicron和Delta兩條傳播鏈，相信如要控制疫情，可能要兩至三個月時間。 他透露，他20日晚上與衛生防護中心人員視察葵涌邨時，已認為逸葵樓需要進行家居檢疫，但政府表示辦不到，只能先為居民進行強制檢測，翌日才「封樓」。另外，他又曾要求港府加派逾一千人參與追蹤個案工作，但實際只得一、二百人，期望當局可以儘快增加人手。