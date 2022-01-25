中國下令魔改美國電影《搏擊俱樂部》結尾

英國《衛報》報道，1999年戴維芬奇 (David Fincher) 執導的邪典電影《搏擊俱樂部》(Fight Club) 近日在中國騰訊平台上架，沒想到無政府主義、反資本主義的結局，竟遭到中國當局竄改，引發影迷怒火。

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在原版電影的結尾，艾德華諾頓 (Edward Norton) 所扮演的男主角，殺死想象中的另一個自我、由布萊德彼特扮演的無政府主義者角色”泰勒”，然後看着多棟建築物爆炸，代表該角色摧毀現代文明的計畫已經在進行中。

不過，中國的新版本卻截然不同。根據旁白描述，在男主角一樣對”泰勒”動手，隨後建築物爆炸場景卻被黑底白字所取代，上面寫到警方迅速查清整個計畫，逮捕所有罪犯，並且”阻止了炸彈的爆炸”。此外，”泰勒”被送往精神病院接受心理治療，後來出院。

這種國家大獲全勝的新結局，激起許多中國觀眾的怒火。有中國網友在微博上說：”這太離譜了，騰訊視頻上的 《搏擊俱樂部》告訴我們，他們不僅刪除了場景，還增加了情節。”

目前尚不清楚是中國當局審查人員下令修改結局，或原電影製片人為了迎合中國當局而做出改變。騰訊對此事未發表評論。

過去好萊塢製片廠經常發布”替代版”影片，以免正版未通過北京審查而無法觸及數以百萬計中國消費者。舉例來說，2019年上映、描述英國皇後合唱團傳奇主唱佛萊迪墨裘瑞一生的《波西米亞狂想曲》電影中，關於他性向的多個場景，在中國上映時全都遭到刪除。

中國魔改美國電影《搏擊俱樂部》引發影迷怒火

習近平還日前還在首屆”中國網絡文明大會”上，呼籲”以時代新風塑造和凈化網絡空間，共建網上美好精神家園”。中國國家因特網信息辦公室則宣布，將啟動為期一個月的”清潔”網絡活動，以在農曆新年假期期間營造”文明健康”的網絡氛圍。