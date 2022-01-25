《搏擊俱樂部》結尾被篡改

中國下令魔改美國電影《搏擊俱樂部》結尾

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La version du film Fight Club mise en ligne sur les plateformes de streaming chinoises est bien différente de l’originale
La version du film Fight Club mise en ligne sur les plateformes de streaming chinoises est bien différente de l’originale © Photo Fox 2000 Pictures/Photo12 via AFP
作者： 法廣
4 分鐘

英國《衛報》報道，1999年戴維芬奇 (David Fincher) 執導的邪典電影《搏擊俱樂部》(Fight Club) 近日在中國騰訊平台上架，沒想到無政府主義、反資本主義的結局，竟遭到中國當局竄改，引發影迷怒火。

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在原版電影的結尾，艾德華諾頓 (Edward Norton) 所扮演的男主角，殺死想象中的另一個自我、由布萊德彼特扮演的無政府主義者角色”泰勒”，然後看着多棟建築物爆炸，代表該角色摧毀現代文明的計畫已經在進行中。

 

不過，中國的新版本卻截然不同。根據旁白描述，在男主角一樣對”泰勒”動手，隨後建築物爆炸場景卻被黑底白字所取代，上面寫到警方迅速查清整個計畫，逮捕所有罪犯，並且”阻止了炸彈的爆炸”。此外，”泰勒”被送往精神病院接受心理治療，後來出院。

這種國家大獲全勝的新結局，激起許多中國觀眾的怒火。有中國網友在微博上說：”這太離譜了，騰訊視頻上的 《搏擊俱樂部》告訴我們，他們不僅刪除了場景，還增加了情節。”

目前尚不清楚是中國當局審查人員下令修改結局，或原電影製片人為了迎合中國當局而做出改變。騰訊對此事未發表評論。

過去好萊塢製片廠經常發布”替代版”影片，以免正版未通過北京審查而無法觸及數以百萬計中國消費者。舉例來說，2019年上映、描述英國皇後合唱團傳奇主唱佛萊迪墨裘瑞一生的《波西米亞狂想曲》電影中，關於他性向的多個場景，在中國上映時全都遭到刪除。

中國魔改美國電影《搏擊俱樂部》引發影迷怒火

習近平還日前還在首屆”中國網絡文明大會”上，呼籲”以時代新風塑造和凈化網絡空間，共建網上美好精神家園”。中國國家因特網信息辦公室則宣布，將啟動為期一個月的”清潔”網絡活動，以在農曆新年假期期間營造”文明健康”的網絡氛圍。

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