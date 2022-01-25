北京兩天再增21病例 含運動員及隨隊官員

北京冬奧開幕在即，繼日前爆出72例涉奧新冠病例後，23、24兩日再增21例。據北京冬奧組委官網，24日，機場入境涉奧人員12人測出陽性，均來自其他利益相關方；閉環內，3人複檢陽性，其中運動員及隨隊官員1人，其他利益相關方2人。

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23日，則有6名涉奧人員測出陽性，包括運動員及隨隊官員1人。

此前，北京冬奧組委表示，截至22日進入中國的奧運會相關人員中，已經查出72例新冠病例，當時運動員及隨隊官員還沒發現任何病例。

雖然北京當局稱冬奧會將在“閉環”的泡泡內舉行，但時評人文昭指出，運動員、裁判員之間有接觸，有國際奧委會或外國政府官員來，中方也得有相應的人員去接待。還有中方安排的觀眾，也要上班、回家，要想堵住病毒的每個傳播渠道，是非常艱巨的任務。

北京冬奧泡泡內病例繼續攀升，泡泡外疫區也不斷擴大。

上海官方24日公布，當日新增1例本土確診病例。該病例居住的奉賢區奉城鎮幸福村8組被列為中風險地區。

網傳視頻消息顯示，該村已被封閉。消息還稱，南橋百聯商場人員被封鎖三天二夜。官方通報顯示，該病例涉及的軌跡包括百聯南橋購物中心。

記者25日聯繫到購物中心內的一名商戶，他說：（封了）2天，所有的百聯人都做核酸檢測了，我們已經解封了。今天沒有營業，明天的話還要看。

此外，新疆、遼寧也爆發疫情。官方稱，24日，伊犁哈薩克自治州新增6例本土確診，16例無癥狀感染者；瀋陽新增1例無癥狀感染者。

據中國官方通告，截至25日10時，全國共有高風險地區15個，中風險地區48個。