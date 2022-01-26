冬奧倒計時 北京疫情延燒71例

北京冬奧進入倒數階段，但北京疫情仍未平息。據中國官方通報，大陸新增本土確診24例，北京占最多，有14例。另據北京冬奧組委昨通報，新冠病毒核酸檢測共驗出複檢陽性13例，其中機場入境涉奧人員複檢陽性9人，閉環內核酸檢測複檢陽性4人。

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北京市政府發言人徐和建25日表示，當前北京疫情形勢依然嚴峻複雜，防控工作處在緊要關頭。據北京市衛健委通報，1月15日以來，北京市累計報告本土新冠肺炎病例71例，其中，Delta變異株關聯疫情累計報告病例65例。

有關北京的病例，根據公開的流調資訊，在已發現的Delta病毒株傳播鏈感染者中，39例為冷鏈從業人員，其中31例均與豐台區西南郊冷庫相關聯。

北京疫情外溢到四省七地，包含山東、山西大同、河北保定、遼寧瀋陽等地都對自北京返鄉調整政策，包含須持核酸檢測，對瞞報者追究刑事責任等。

香港疫情部分，香港衛生署衛生防護中心25日公布，截至26日零時，香港新增107例確診病例，其中100例為本土病例，且有7例傳播源頭不明，官方憂慮不明確診者正在社區散播病毒。在本土確診中，58例來自疫情重災區的新界葵涌邨。

本月初港爆發第五波疫情，以新界葵涌邨疫情狀況最嚴峻，至今累計334名患者。當局已圍封邨內兩幢大樓進行檢疫，超過五千名居民遭居家隔離。