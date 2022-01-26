專家預測：中歐摩擦會加劇

據德國《商報》報道，柏林中國研究中心墨卡托的一項專家調查顯示，中歐緊張局勢會加劇。這不僅與政治衝突有關，還與對經濟穩定的渴望有關。

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目前的歐中關係就像一個大工地，政治基礎出現裂痕，經濟形勢岌岌可危，建設工作陷入停滯。這是柏林墨卡托中國研究中心最新民意調查的重要結果。

在接受調查的850名中國專家中，超過2/3的人預計，歐洲和中國之間的政治關係會惡化。與此同時，一半專家仍然希望經濟關係不會受到損害。與2019年和2022年墨卡托對中國的預測調查相比，懷疑者有所增加。

該調查是在年初進行的。當時，中國在貿易抵制立陶宛的情況下，首次在政治上敲詐歐盟成員國，從而挑戰歐盟。爭論的焦點是在維爾紐斯設立台灣代表處。北京與歐盟達成的投資保護協議已被凍結。這裡涉及的也是在人權問題上的政治分歧。

在北京密切關注德國新政府對華路線的同時，美國正在向歐洲施壓，要求和盟友密切合作，共同應對系統競爭對手。而下周開始的北京冬奧會也令人不安，因為包括德國在內的幾個歐盟國家還在考慮是否要外交抵制。

專家們預計，中國的民族主義路線在新的一年裡不會改變。超過85%的人預計，習近平將在秋季重要的共產黨第20大會議後，無限期擴大其權力基礎。2/3的受訪者認為，這還包括共產黨對中國經濟的進一步掌控。在涉及到大型科技公司時尤其如此。近90位專家預計，為了科技巨頭的利益，北京會進行更多干預。

雖然增長明顯疲軟，但總部位於紐約的政策諮詢公司歐亞集團總裁伊恩布雷默（Ian Bremmer）也認為，“中國國內政治狀況不會破壞該國的政治穩定。”布雷默認為，中國最大的問題是自製的，即中國的清零抗疫戰略。這一戰略正在給消費和增長帶來壓力，並加劇了社會緊張局勢。北京需要付出更大的努力來扶持經濟，但這又可能會破壞改革目標和金融穩定。調查顯示，只有不到10%的專家仍然認為，新冠疫情後的復蘇將決定該國2022年的經濟發展。

另一方面，追求經濟和技術自給自足權將繼續在今年中國領導層中發揮突出作用。社會經濟穩定仍然是當務之急。只有1/3接受調查的專家認為，技術自主權尤其將決定北京的經濟政策進程。

布雷默估測，為了實現技術自給自足，經濟安全和社會和諧的願景，習近平將迫使中國社會所有成員接受嚴格監控這一新常態。

特別是在所謂的綠色技術領域裡，大多數受訪者預計，貿易、投資和研究“肯定”會得到加強。然而，在半導體、芯片和5G等安全敏感領域裡，大多數人預計，相互合作會下降。

除此以外，中國專家也被問及冬奧會。接受調查者認為，冬奧無助於改善中國在世界上的形象，多數專家甚至認為，奧運會將對中國形象產生負面影響。