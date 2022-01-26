杭州原書記周江勇被“雙開”：與資本勾連，支持資本無序擴張

在中國央視專題片《零容忍》出鏡一周後，浙江省委原常委、杭州市委原書記周江勇被“雙開”。中央紀委國家監委網站1月26日發布通報，稱周江勇背離“兩個維護”，與資本勾連，搞家族式腐敗等。中央紀委國家監委表示，日前對周江勇嚴重違紀違法問題進行立案審查調查。

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官方通報稱：“周江勇喪失理想信念，背離兩個維護，政治意識淡漠，對黨中央決策部署陽奉陰違，與資本勾連，支持資本無序擴張，搞迷信活動，處心積慮對抗組織審查；無視中央八項規定精神，工作中搞形式主義，違規配備警衛人員、公務用車，接受可能影響公正執行公務的宴請，違規收受禮品禮金；組織原則缺失，應私營企業主請託違規選拔任用幹部，不按規定報告個人有關事項；違規干預插手市場經濟、執法司法活動；毫無紀法底線，大搞權錢交易，利用職務便利為他人在工程承攬、土地轉讓、稅收返還等方面謀利，夥同親屬非法收受巨額財物，搞家族式腐敗。”

中央紀委國家監委在官方通報中表示，經中央紀委常委會會議研究並報中共中央批准，決定給予周江勇開除黨籍處分；由國家監委給予其開除公職處分；終止其黨的十九大代表、浙江省第十四次黨代會代表資格；收繳其違紀違法所得；將其涉嫌犯罪問題移送檢察機關依法審查起訴，所涉財物一併移送。

現年54歲的周江勇是浙江寧波人，仕途一直在家鄉。他曾在寧波工作近30年，官至寧波市委常委。2013年至2016年間調往舟山，先後出任市委副書記、市長、市委書記。2017年2月，周江勇出任溫州市委書記，四個月後躋身浙江省委常委，成為當時最年輕的常委成員，不到一年又出任杭州市委書記。2021年8月，他在浙江省委常委、杭州市委書記任上被查。

周江勇上一次被輿論關注是一周之前，他出現在反腐大片《零容忍》中出鏡。據片中介紹，周江勇躲避監督的“處心積慮”，他搞“一家兩制”，他和弟弟周健勇一個從政、一個經商，利用公權力為弟弟經商提供幫助等。