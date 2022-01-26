香港疫情肆虐 深圳今起將港人隔離期倍增 港人轉望港府行「與病毒共存」

仍在升軌的香港第五波疫情肆虐，昨(25日)單日新增124宗陽性個案，是連續三天單日有逾百感染個案；而昨天新增的六宗源頭不明個案，亦是這一波疫情以來的新高。面對香港疫情肆虐，毗鄰的深圳宣布，今天起，持24小時內的核酸檢測陰性報告入境的港人，集中隔離期由目前的七日延長至十四日，之後再實行七日居家健康監測。

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深圳的宣布，令香港與中國大陸通關的機會更渺茫，而民意亦越來越傾向要求港府放棄為求與中國大陸通關而實行的「動態清零」政策。民主黨月中訪問超過六百名市民的民意調查發現，六成半港人認為香港「應該」或「十分應該」採取「與病毒共存」的策略，比率較去年11月同類調查增加二十個百分點。該黨促請港府認真考慮市民意見。

不過，前立法會民主派議員莫乃光估計，適值今年是中共二十大召開的政治敏感年，而香港建制派又在爭逐特首之位，相信沒有人會敢於冒險，讓香港改變現時為求與中國通關而一起實行的「動態清零」政策。他在剛於今天上線的美國雜誌《外交家》文章指出，作為國際城市的香港，因追求「清零」而與中國綁在一起，與世界其他地方隔絕，並非良策，亦令香港越來越以強硬手段達標，社會成本過高。他認為，中國應把香港作為實施「與病毒共存」政策的試點，但估計今年無望，而拖的時間越久，香港越難擺脫「清零」政策。

葵涌邨感染個案增至276宗 居民憂圍封延長致困獸鬥或交叉感染

香港昨天新增124宗武漢肺炎確診個案，本地感染佔93宗，包括6宗源頭不明個案，初步陽性個案超過70宗。而成為爆疫地點的公共屋邨「葵涌邨」，感染個案繼續增加，累計有276人確診及屬於初步陽性個案，較前日增64人。

有見及此，港府延長首先爆疫的葵涌邨逸葵樓的圍封強檢時間兩天，即要到本周五(28日)才會解封，其間，居民只能離開住所接受每天的檢測。有該樓宇居民陳小姐今早向電台叩應節目表示，獲悉要延長圍封，情緒有些崩潰，已接連六天測得陰性結果的她擔心，繼續圍封有如「困獸鬥」，導致交叉感染。她指出，從閉路電視所見，升降機運送垃圾後，未經消毒便用作運送飯車；亦曾看到有懷疑是確診者的人被擔架擡走後，升降機隨即讓街坊使用；另外，每次檢測的人龍都十分長，每每須等候超過1小時才完成檢測，但檢測時共無人提醒居民保持較疏距離，令人擔心有感染風險。

感染及傳染病醫學會副會長林緯遜亦表示，葵涌邨人口不少，如要完全堵截所有傳播會有困難。現時邨內不同樓宇輪流爆發，邨外亦有很多個案，情況令人憂慮。