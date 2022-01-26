高樓大廈垂直傳播成疫情播毒新隱憂 至今現五幢「毒廈」

高樓大廈是寸金尺土的香港的標配，但亦成為第五波疫情的傳播途徑，香港昨(25日)新增一名患者，懷疑是大廈的排污系統把低層同一方向住戶的病毒帶至天台而染疫，成為這一波疫情開始以來第五幢懷疑出現垂直傳播的大廈。而曾出現垂直播毒的黃大仙區，更出現社區傳播鏈。

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垂直傳播在2003年沙士(中國大陸稱非典型肺炎)一疫為港人熟悉，因為當年沙士病毒在九龍東一個私人屋苑淘大花園爆發，便是因為屋苑樓與樓之間相隔甚近，形成一個狹長的天井，當患者洗澡或如廁後拉動衝水系統時，病毒便會附在暖空氣或隨馬桶抽水形成的壓力，透過喉管往上傳播，而病毒微粒也可能經由抽氣扇進入屋內。一旦懷疑出現垂直傳播病毒，港府便會要求全棟大廈同一面向的單位全部撤離及送檢。

而在昨日，有機會隨鄰近的葵涌邨成為新爆疫點的荃灣，該處一幢位於半山腰的私人屋苑「荃灣花園」榮華閣B座再多一名裝修工人確診，他居於大廈天台五號單位，懷疑與之前居於12樓五號單位的確診住客有關。傳染病處首席醫生歐家榮表示，懷疑病毒經12樓的污水排入糞渠，空氣經氣喉傳上天台，而氣喉對着天台五號單位的廚房及廁所，令到受污染空氣吹入屋，傳染天台住戶。為此，大廈4至18樓五號單位住戶均需撤離；而共用天井的四號高層單位，居民亦需撤離，共有16戶受影響。

他續稱，懷疑受垂直播毒感染的裝修工人，潛伏期內曾到新界東的沙田和新界西不同地方工作，包括一家幼兒園，當局會跟蹤調查。

這一波疫情中最先出現垂直傳播的，是在本月9日於新界東的大埔美新大廈；接着是19日於九龍西的大坑東邨東滿樓；一星期後，新界西的大窩口邨富強樓和九龍中的黃大仙豪苑同日出現樓上樓下住戶染疫的情況，而豪苑疫情較為嚴峻，先後有三宗確診。由出現垂直播毒的地區可見，「疫廈」可說是分布香港各區。

此外，出現垂直傳播的黃大仙，該區污水驗出帶有武漢肺炎病毒，衛生防護中心傳染病處主任張竹君表示，加上感染個案的分布，相信該區已出現社區傳播，呼籲市民自願進行病毒檢測。