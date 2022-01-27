世貿一仲裁判定中國勝訴 北京立即敦促華盛頓停止動作

世界貿易組織授權中國對從美國進口的商品徵收價值6.45億美元的報復性關稅。這場圍繞中國為促進太陽能電池板和鋼管等產品出口而提供補貼的爭端已持續10年之久。但美國貿易代表辦公室發言人Adam Hodge指責了這一決定，稱WTO保護中國的非市場經濟行為，破壞了公平的、以市場為導向的競爭。中國商務部周四表示，敦促美方不要再尋找任何借口，立即採取行動，糾正在對華貿易救濟調查中的錯誤做法。

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據華爾街日報今天報道說，世界貿易組織周三裁定，中國可對從美國進口的商品徵收價值6.45億美元的報復性關稅；此案涉及一項圍繞美國對中國產品加征關稅的爭端。

報道稱，這場圍繞中國為促進太陽能電池板和鋼管等產品出口而提供補貼的爭端已持續10年之久。這一裁決由一個WTO仲裁小組作出，該案可追溯到2012年。中國此前就美國在2008年至2012年對中國太陽能電池板和其他產品徵收關稅一事向WTO提出申訴，美國聲稱這些產品的生產獲得了中國對國企提供的不公平補貼。

在2018年期間，WTO的高級別爭端調解法院對這場爭端做出了一項裁決，美中各有輸贏，裁決稱美國的關稅違反了WTO的規則。自那以來，兩國在該裁決的履行情況以及中國應被允許通過報復性關稅獲得多少賠償金額的問題上爭執不下，促使該案被提交給了WTO的一個仲裁小組。

美國貿易代表辦公室發言人Adam Hodge指責了這一決定，稱WTO保護中國的非市場經濟行為，破壞了公平的、以市場為導向的競爭。他補充說，該決定凸顯出改革WTO規則和爭端解決機制的必要性。

該報道說，目前還不清楚中國是否計畫徵收報復性關稅。中國駐美大使館的一位發言人稱相關問題應由中國商務部回答。

彼得森國際經濟研究所(Peterson Institute for International Economics)高級研究員Chad Bown表示，如果中國選擇實施WTO准許的報復性關稅，可能重新導致美中貿易戰中的關稅交鋒升級，而這場貿易戰目前正處於脆弱的休戰狀態。

美國和中國在2020年簽署了一項貿易協定，其中要求中國增加對美國商品的購買。不過，中國未能履行這些購買承諾，針對中國服裝、電子產品、傢具和其他商品的關稅也仍未取消。

除這起最新案件之外，兩國在WTO有數起糾紛，這些糾紛針對的是中國國企在利用補貼促進製成品出口方面所扮演的角色。美國和其他自由市場國家提出申訴，稱中國國有企業發揮的巨大作用，使中國製造商相較他們國家的公司擁有不公平的優勢。

美國申訴稱WTO在有關此類問題的爭端中給予中國有利的待遇，近年來一直阻止上訴機構的法官任命，實際上相當於在2019年12月關閉了該機構。上訴機構是WTO的高級別貿易調解法院。

拜登(Biden)政府開始與一些成員就WTO改革進行初步對話，上述決定是在這一背景下做出的。在中美對抗情況下，WTO一直難以締結新的貿易協定，也難以解決成員之間的爭端。

就世界貿易組織(WTO)周三作出裁決，授權中國對6.45億美元美國商品徵收補償性關稅，路透社今天自北京報道說，中國商務部周四表示，敦促美方不要再尋找任何借口，立即採取行動，糾正在對華貿易救濟調查中的錯誤做法。中國商務部官方公告稱，“本案勝訴成果對於糾正美違規反補貼做法、維護中國企業合法貿易利益、捍衛多邊貿易體制具有重要意義，”

路透社說，WTO作出的裁決遭到了華盛頓的冷遇。美國貿易代表辦公室發言人Adam Hodge在一份聲明中表示：“世貿組織仲裁機構今天做出的決定令人深感失望，這反映出上訴機構(Appellate Body)錯誤的解讀，損害了世貿組織成員國保護我們的工人和企業免受中國扭曲貿易的補貼影響的能力。”

該報道稱，但這是中國在世貿組織取得的又一個有象徵意義的勝利。2019年11月，WTO裁定美國確定對中國產品徵收反傾銷關稅水平的某些方法存在錯誤，授權中國對35.8億美元美國商品報復性關稅。