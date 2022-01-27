北京冬奧會奧運村正式開放

遠眺在張家口的冬奧會奧運村

2022年北京冬季奧運會奧運村今天正式開啟對外開放。一共有3個奧運村，其中兩個在北京，一個在張家口。距離冬奧會開幕式還有八天。

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據日本時報今天報道稱，北京冬奧村正式開放。位於北京朝陽區和延慶區的奧運村包括約3500個床位，而位於中國首都西北約160公里處的張家口奧運村將容納約2800名運動員和團隊官員，他們應當參加2月4日至20日的冬季奧運會。

朝陽的奧運村將主要容納參加滑冰等運動的運動員，而延慶奧運村將用於接待滑行運動和高山滑雪運動員。張家口地區的村莊將容納滑雪運動員、單板滑雪運動員和跳台滑雪運動員在此下榻。

據該報道，日本女子冰球隊是應該在周四下午抵達該村的隊伍之一，隊員們正在準備2月3日在五棵松體育中心與瑞典的首場比賽。