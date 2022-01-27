北京冬奧會：一個考驗稱來自俄羅斯運動員

距離北京冬奧會開幕僅有一周時間了，此次奧運會面臨複雜的防疫形勢，這一點在代表俄羅斯奧委會出征的運動員中表現得最明顯。因為在俄羅斯運動員中，新冠檢測呈陽性的情況越來越多，威脅到花樣滑冰、曲棍球和滑冰等項目的明星運動員的參賽前景。直到最近，俄羅斯各體育項目才承認出現新冠病例的情況。截至周三，至少報告了五例陽性結果。而北京奧組委要求來華涉奧人員完成疫苗接種或進行21天隔離。

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在整個疫情期間，俄羅斯全面推進了各類體育賽事。在這些賽事中，即使在比賽空檔期，也很少有參賽者戴口罩。運動員經常被描述為得了肺炎或未披露的疾病而不是新冠。在東京奧運會期間，代表俄羅斯奧委會參賽的運動員中只有一半人接種了疫苗。

華爾街日報說，現在，俄羅斯奧委會試圖做一件更危險的事。雖然俄羅斯奧委會稱多數將參加北京冬奧會的俄羅斯運動員接種了疫苗，但俄羅斯官員稱，奧運賽事的疫苗接種要求不包括青少年，而這個群體包括三位有望橫掃女子領獎台的花樣滑冰明星。俄羅斯表示，仍有可能在沒有接種疫苗也沒有進行21天隔離的情況下將她們帶到奧運賽場。北京奧組委要求來華涉奧人員完成疫苗接種或進行21天隔離。

俄羅斯體育官員表示，他們已經為俄羅斯的未成年滑冰運動員爭取到了特別豁免，儘管俄羅斯在去年年底批准了可用於青少年的新冠疫苗。

但與此同時，在俄羅斯代表隊的其他組別中，新冠病例在不斷增加。鑒於俄羅斯因為興奮劑問題而受到數年的集體禁賽，俄羅斯運動員將再次以俄羅斯奧委會的名義參賽，代表隊不能冠以俄羅斯的國名、使用國旗或國歌。

據周二公布的消息，俄羅斯男子花樣滑冰運動員科爾亞達(Mikhail Kolyada)因新冠檢測陽性而退出北京冬奧會，而鋼架雪車選手Nikita Tregubov也可能因新冠相關問題而不能參賽，這讓已經處於緊張狀態的冬奧會選手們感到極為不安，他們一邊要避免染上高傳播性的奧密克戎(Omicron)變異株，一邊要努力訓練並赴北京參賽。

到了周三，俄羅斯雪橇隊官員說，隊員Aleksei Pushkarev和Vasiliy Kondratenko的新冠檢測結果也呈陽性，目前正在隔離中。據俄羅斯官媒塔斯社(TASS)報道，另一個檢測出陽性的是花滑選手Egor Bazin，他是花樣滑冰隊的候補成員。與此同時，俄羅斯冰球聯合會表示，中鋒Artem Anisimov的檢測結果也呈陽性，目前正在獨自訓練。

這些運動員都是在身處俄羅斯時檢測出新冠陽性。這勉強提供了一線希望，因為這些運動員可能能夠證明自己已經康復並前往北京，或者讓替補隊員代替出征。

據該報道稱，對於許多代表團來說，運動員抵達中國後檢測出陽性的前景尤其令人堪憂——一方面是擔心運動員會受到何種待遇，另一方面也是顧慮對比賽有何影響。考慮到在中國實施“新冠零傳播”政策的情況下將運動員送往中國的後勤保障工作，後期替換運動員的前景幾乎不可想象。