因立陶宛歐盟在世貿提訴訟之際 北京開列平息4大條件

歐洲聯盟今天啟動向世貿組織狀告中國阻礙立陶宛貿易違背世貿組織原則之際，中國官媒環球時報社論稱，就駐立陶宛台灣代表處”更名問題，改名只是“換湯不換藥”，中國與立陶宛關係要止損，必須做到4項條件，包括“向中方公開道歉”。稍早，據立陶宛外長稱，沒有改變台灣代表處名稱計畫。而針對以台灣為名設代表處，立陶宛國會議長不認為有錯。

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據中央社今天報道稱，環球時報26日晚間發出社評，指有關台灣代表處改名的討論，很可能是立陶宛方面在“試探中方對新名稱的態度”，但這是“一種換湯不換藥的政治表演”，本質上仍是“在國際上製造‘一中一台’”，立陶宛方面“不要對矇混過關抱任何幻想”。

環球時報這篇評論拋出對立陶宛的4項條件，以此緩解中國、立陶宛間因台灣議題而起的緊張關係。第一，讓“台灣代表處”從名稱到從事的活動以及活動的性質和方式，都回到中、立建交時立方所做承諾的框架內。第二，就此前的“錯誤”向中方公開道歉，宣布立、台關係是民間關係。第三，重申“一個中國”原則，以可信的方式確保絕不挑戰這一政治底線。第四，以實際行動消除已經在歐盟層面和國際社會產生的“惡劣影響”。

據環球時報社評認為，原則性問題沒有任何討價還價的餘地，“如果立陶宛當局不徹底糾正錯誤，它放再多風，都只會將中立關係吹向更惡化的方向”、“立陶宛當局搞出的鬧劇最終會向國際社會證明：一個中國原則是不可能被逾越的高壓線”。

據路透社25日援引消息人士，為緩和對中關係緊張，立陶宛外長藍斯柏吉斯（Gabrielius Landsbergis）上周曾向總統瑙塞達（Gitanas Nausėda）提案變更“台灣代表處”的中文名稱，使其能如實反映英文名稱Taiwanese的字面意涵“台灣人”，但這需經台灣方面同意。

但藍斯柏吉斯26日則重申，並沒有相關意圖與計畫。

該報道稱，駐立陶宛台灣代表處（The Taiwanese Representative Office in Lithuania）在2021年11月18日於立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）揭牌成立。北京以代表處名稱使用“台灣”一詞，其“損害中國國家主權和領土完整”為由，持續對立陶宛外交及經貿強力施壓，甚至要求歐洲企業將立陶宛自供應鏈排除。