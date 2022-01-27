歐盟向世貿提告中國歧視並違反貿易法 以護衛立陶宛

歐洲聯盟周四(27日)宣布，其“正在向世界貿易組織 (WTO) 發起針對中國的訴訟，因為它對立陶宛的歧視性貿易做法也影響了歐盟市場的其他出口。這是法國回聲報、論壇報及英國路透社等國際媒體周四一致報道指出的。

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歐盟在世貿組織反擊中國對貿易的干擾，以捍衛立陶宛。歐盟委員會正在就北京對立陶宛的歧視性貿易做法採取行動，這種歧視做法正在擾亂歐盟及立陶宛內部的市場。

或許礙於可能引發的明裡暗裡的報復威懾，那些與中國有進出業務往來的歐盟貿易公司，最初不願報告說明他們遇到的困難及中國方面的刁難，但歐盟委員會最近收集了足夠的證詞和證據，啟動了提告正式程序。 歐委會指出，它首先會試圖通過雙邊方式解決爭端。

導致立陶宛及歐盟內部市場混亂

具體來說，自從去年立陶宛退出“17+1”論壇以來，立陶宛就在其本國領土上為台灣設立“台灣”名稱的代表權開了綠燈。這個波羅的海國家的貿易公司已受到中國當局事實上的抵制。 “17+1”論壇是由中國2012年主動發動聯合中歐及東歐國家就一起創立的組織，接着中國不斷藉此組織大力影響並挑戰歐盟。

報道並舉例指出，中國拒絕清關立陶宛貨物清關， 如果立陶宛貨物想出口到中國，中國會拒絕立陶宛貨輪入港進貨的請求。中國甚至向該組織的其他成員國的歐洲公司施壓，要求他們將立陶宛製造的零部件從供應鏈中移除。 這無異於擾亂歐洲內部市場。 對於布魯塞爾來說，根據 世貿組織WTO 訂定的規則，這些行為明顯涉及了貿易上的歧視做法及違法行為”。

歐盟外交努力未果

歐盟委員會執行副主席，也是歐盟貿易事務專員的拉脫維亞籍經濟學家瓦爾迪斯·東布羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）對此解釋說：“歐盟不會輕率地在 WTO 啟動司法提告步驟”。 他還說：“然而，在多次嘗試雙邊解決該問題失敗後，我們認為別無選擇，只能尋求與中國在 WTO進行爭端解決的磋商。 [……]我們正在繼續我們的外交努力，以化解這項爭議局勢。

兩周前在布列斯特，立陶宛外交部長蘭茨貝吉斯已在歐盟 27 國外交首腦的非正式會議上向他的同僚解釋說，除了立陶宛政府的特殊情況外，中國的行動更廣泛地威脅到全球貿易秩序。

歐盟祭出反脅迫工具

歐盟委員會確實在 12 月提出了一項名為“反脅迫”的新工具，該工具必須明確地回應這種情況，亦即第三國利用經濟制裁來影響歐洲的政策或威脅國家資金的情況。 但是這項工具仍然需要得到歐盟27國和歐洲議會議員的投票認證。

路透社也報道說歐委會在27日的這一公報中指出，中國對立陶宛所採取的貿易手段，似乎具歧視性，而且違反世貿組織的規定，這對立陶宛以及歐盟其他國家的出口商造成不利。

在北京，中國外交部回應辯稱，中國遵守世貿組織規則，這項爭端是因為政治歧見，而非商業爭端。

拉脫維亞籍經濟學家，也是歐盟委員會副主席兼貿易事務專員的東布羅夫斯基斯堅定指出：“歐盟決心建立統一戰線，並迅速採取行動打擊違反世貿組織規則的措施，因這些措施威脅到我們歐盟市場的完整性。”