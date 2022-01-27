法新社：北京冬奧金牌多少不重要 更多展現軟實力

北京，一名戴着口罩的男子經過北京冬奧會的宣傳板。北京冬奧會開幕還剩下數周時間，外交抵制冬奧的呼聲越來越高。

中國再次舉國舉辦冬季奧運會，追求獎牌斬獲也是戰略考慮之一。不過，因為中國仍然還是一個冬季項目比賽”小國“，將會更多追求展示舉辦奧運會科技軟實力，同時向世界展示不再落後於西方民主國家。

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據法新社今天自北京報道稱，中國在2008年夏季奧運會上曾經獲得獎牌榜第一，但中國不會在北京冬季奧運會（2月4日至20日）結束時再現這一壯舉，因為中國仍然是一個冬季運動小國。

自1980年在美國普萊西德湖首次參加冬奧會以來，中國只獲得了62枚獎牌，其中包括13枚金牌。這與夏季奧運會上的天文數字成績（634枚獎牌，包括262枚金牌）相比相去甚遠。

不過，中國憑藉前所未有的171名運動員代表團參賽，作為東道國，中國有望打破2010年創造的11次登上領獎台的冬季紀錄，是屆還獲得了5個奧運冠軍。中國也希望通過奧運會促進發展利潤豐厚的冬季運動，至少讓3億中國人接觸到冰雪。中國向各項目參賽隊提供了豐厚的物質資源。

根據中國官方說，目標是在冬季奧運會109個項目中，都派有一名中國運動員參賽，這幾乎是中國在2018年參加的冬奧項目數量的兩倍，2018年中國的獎牌總數為9枚，其中只有1枚金牌。

法新社引述體育數據提供商Gracenote警告說，贏得冠軍仍然是一個不同的問題，該公司今次預計中國將贏得11枚獎牌，其中很可能包括6枚金牌。不過與挪威計畫的45枚（22枚金牌）實力，還是相差甚遠。

國際冰球聯合會因此曾威脅要將水平太差的中國排除出男子比賽之外，儘管東道主身份讓中國隊自動獲得門票參賽。當然國際冰球聯合會最後還是收回了威脅。

中國為了提高冬季運動水平做出努力，並將運動員送到冰雪大國去訓練。例如，在跳台滑雪方面，2018年時就有一批選手被送到挪威接受速成訓練。

還有一位可能成為2022年奧運會的冠軍的特殊明星：顧Eileen Gu，18歲的她將代表中國，而不是她父親的美國參賽，她有希望贏得自由式滑雪的三個項目的冠軍。

法新社說，在冰上項目，中國參賽實力是最強大的：有花樣滑冰組合，有短道速滑，這個項目在中國62枚冬季奧運史獎牌中佔了33枚。另外還有女子冰壺。

不過，獎牌可能並不是中國的唯一目標。據愛丁堡大學（蘇格蘭）的體育和政治研究員Jung Woo Lee告訴法新社，2008年，夏季運動會是 "中國向世界展示其令人眼花繚亂的經濟發展的機會"。14年後，中國更打算將文化遺產和科技進步炫耀在聚焦下"。據Jung Woo Lee認為，由於體育基礎設施成本高、技術性強，很少有國家能以舉辦冬季奧運會。中國會以此為榮。北京舉辦冬季奧林匹克運動會象徵性地表明，中國不再落後於西方民主國家。