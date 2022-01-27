湖南歐彪峰煽巔案在看守所秘密開庭  兩名圍觀公民被刑事拘押

2022年1月27日上午被拘押一年多的湖南株洲公民歐彪峰煽巔案在株洲市第一看守所所內法庭開庭，案件不公開審理，家屬也不能旁聽，歐彪峰的妻子魏歡歡譴責司法部門黑箱操作，直到開庭家屬都對具體指控一無所知。

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魏歡歡介紹說： “今天上午一大早國保就在我們家樓下看着不讓出去。家人正在經歷的重要時刻，卻無法陪伴聲援，內心煎熬無比。許多有意來株洲聲援的朋友都受到阻撓，有朋友被送回老家，還有兩位今天凌晨到達現場的朋友舉牌聲援，最新消息說他們兩位已經被行政拘留了。看守所還以防疫為由，停止辦公，並且禁止任何人靠近。從歐彪峰2020年12月3日被行政拘留到今日審判，整個階段，我們自己請的律師沒有見到歐彪峰，官派的兩位律師是在指定居所監視居住後期被政府安排的，我們之前打聽案件的情況，律師口風很嚴，不願意透露任何信息。從歐彪峰2020年12月被抓到今日審判，他究竟因為哪些具體的事被抓被判，家屬一無所知，案子全程一抹黑，讓人倍感荒謬。司法應該是還大眾公道的工具，但是 整個過程完全是黑箱操作，不明不白地抓人，不明不白地審判，我們家屬對此感到十分憤怒。今天下午一點官派律師才告訴我說庭審持續了四個小時，對歐彪峰的主要指控的根據是網絡言論，還有一些圍觀事件。我覺得這些言論與行為都是十分和平的。沒有對社會造成任何實質性的影響。”

中國維權律師藺其磊在推特上表示：“官方為什麼不敢讓家屬旁聽案件，甚至違法控制家屬不讓出門，就算是加上用上官派律師、拘留聲援公民、亂扣閃電罪名等等低劣手段，難道就能封閉了歐彪峰案件的信息了嗎？這恰恰說明了歐彪峰是無罪的！”

中國維權律師藺其磊推特頁面 © 網絡

總部設在西班牙的保護衛士組織發表推文表示，中國 的秘密審判持續上演。這次是維權人士 #歐彪峰 ，他的聽證會定於明天1月27日舉行。他一次也沒有獲準會見他的律師。我們的報告 #強制隔絕 3 分析了 #中國 消滅法律辯護的大規模行動。

總部設在西班牙的保護衛士組織 © 網絡

歐彪峰於2020年12月4日，被以“尋釁滋事”罪由處行政拘留15天，其家被查抄；後遭刑事拘留、指定居所監視居住，2021年7月22日經株洲市檢察院批准遭湖南株洲市公安局正式逮捕。後遭起訴。現羈押於株洲市第一看守所。

歐彪峰簡介：1980年9月30日出生，湖南省株洲市人，人稱“小彪”，湖南省寧鄉市黑金時代小區居民，維權公民，公民記者，“公民運動”踐行者，中國在押政治犯。

近年來，曾因積極參與公民維權活動，經常發布被中共當局打壓的公民行動者的第一手信息，隨遭湖南省當局的維穩監控；

2020年3月及11月，曾因為公開聲援許志永和常瑋平等良心犯而被當地警方傳喚；同年，曾因聲援香港反送中運動，並在香港著名媒體大亨、社會活動家黎智英被抓捕後，公開表態支持黎智英及香港《蘋果日報》，而遭湖南警方多次警告，並被威脅、暗示當局正在搜尋對其實施抓捕的證據；

2020年12月3日，因關注並協助曾於2018 年在上海街頭向習近平肖像潑墨而被“維穩”（即被當局非法關進精神病醫院）的“潑墨女孩”董瑤瓊，在推特上發求救呼籲，隨立遭當局的嚴厲打壓，被湖南省株洲市蘆淞區警方從在寧鄉市的家中帶走傳喚。