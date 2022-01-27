烏克蘭分離主義分子呼籲莫斯科提供現代化裝備

在俄羅斯在烏克蘭東部邊境集結兵力、西方發出制裁威脅的背景下，親俄烏克蘭分離主義分子的主要代表於1月27日星期四發出呼籲，要求莫斯科向他們提供現代化武器、以應對基輔軍隊。

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頓涅茨克叛軍據點的主要頭目丹尼斯-普希林（Denis Pouchiline）指出：他們需要能夠應對“旗手Bayraktar”無人機的裝備。這是土耳其不顧俄羅斯強烈反對、於去年出售給烏克蘭的一批軍用無人機。

法新社引述俄羅斯國際新聞通訊社（Ria Novosti）披露的消息指出：面對英美等西方國家近天內向基輔運送武器和彈藥的現實，丹尼斯-普希林表示：他們急需獲得必要的裝備，並表達了對無人機在內的高科技武器的擔憂。

俄羅斯執政黨周三呼籲克里姆林宮向分裂分子提供武器。目前，分裂主義分子掌控着烏克蘭東部的大片領土，2014年以來他們一直在那裡與烏克蘭軍隊作戰。長期以來，基輔及其西方盟友一直指責莫斯科在軍事和財政上對親俄分裂分子的支持，但克里姆林宮一直矢口否認。如今，執政黨的明確表態顯現了官方立場的變化。

目前，俄羅斯在烏克蘭東部邊境集結大批兵力，分離主義者和莫斯科紛紛指責基輔計畫在東部發動攻勢，而烏克蘭和西方則擔心俄羅斯即將入侵。雙方均否認打算挑起衝突。

危機爆發之初，烏克蘭軍隊曾深受分離主義武裝分子的困擾，如今的裝備和應戰能力則大有改善。

烏克蘭在2020年阿塞拜疆與亞美尼亞之間展開的納戈爾諾-卡拉巴赫衝突中，有效地使用了土耳其製造的軍用無人機以及美國標槍反坦克導彈裝置，頗令親俄武裝感到擔憂。