烏克蘭危機：北京站隊為俄羅斯背書

烏克蘭危機以來，與俄羅斯關係密切的中國迄今為止一直避免在莫斯科和西方之間的危機中表面上站隊，但在北京冬奧會開幕前8天，即傳統上為全球衝突帶來 "休戰 "的時候，中國外交部長王毅與美國國務卿布林肯通電話時談及烏克蘭問題。中國公開說，"俄羅斯合理的安全關切必須得到認真對待和解決。"

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中國周四支持莫斯科對烏克蘭的 "合理關切"，美國則說擔心俄羅斯在2月中旬之前可能發動軍事攻擊。據法新社今天報道稱，中國這個與俄羅斯關係密切的亞洲巨人迄今為止一直避免在莫斯科和西方之間的危機中表面上站隊，西方指責普京總統在烏克蘭的大門口集結了10萬軍隊。但在北京冬奧會開幕前8天，即傳統上為全球衝突帶來 "休戰 "的時候，中國外交部長王毅與美國外交部長布林肯通過電話談到了烏克蘭問題。王毅說，"俄羅斯合理的安全關切必須得到認真對待和解決。"

王毅表態見諸於中國外交部官方網站關於中美兩國官員通電話的內容通報，王毅的聲明是在美國和北約正式拒絕莫斯科的主要要求：即承諾拒絕烏克蘭加入大西洋聯盟的一天後發表的。

在沒有點名的情況下，中國外長認為 "區域安全不能通過加強或擴大軍事集團來保證"。據王毅說："我們呼籲所有各方冷靜下來，避免加劇緊張局勢和使危機升級，"他還呼應了莫斯科的立場，即指責西方歇斯底里加劇了烏克蘭的危機升級。王毅還否認俄羅斯有任何入侵烏克蘭的企圖。

根據美國國務院的說法，布林肯向他的中國同僚強調了 "俄羅斯對烏克蘭的新侵略將帶來的全球安全和經濟風險"。華盛頓仍然相信俄羅斯會對基輔發動攻擊的風險。

據美國副國務卿溫迪-謝爾曼周三說，"所有跡象表明，普京將在某個時候使用軍事力量，也許是在現在和2月中旬之間"。但她強調，2月4日北京奧運會的開幕可能會影響普京的行動時機，以避免在這一中國的重大事件冬奧會中得罪中國國家主席習近平。

法新社說，本周一，北京駁斥了美國媒體關於習近平要求普京在奧運會期間不要入侵烏克蘭的報道。在與布林肯的通話中，中國部長還呼籲華盛頓停止 "擾亂 "冬季奧運會的行為。

該報道稱，美國和其他國家已經宣布進行 "外交抵制"，譴責中國的侵犯人權行為。他們將派出他們的運動員，但不派高級官員代表與會。