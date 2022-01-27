王毅與布林肯通電話 中方通報強調要求美國不要“干擾”北京冬奧會

中國國務委員兼外長王毅同美國國務卿布林肯通話時表示，美方應當停止“干擾”北京冬奧會，停止在台灣問題上“玩火打牌”，停止打造各種反華遏華“小圈子”。布林肯與王毅通話涉及烏克蘭議題，王毅稱俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決。

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據路透社今天報道說，中國外長王毅與美國國務卿通話稱美應停止“干擾”北京冬奧會，並停止在台灣問題上“玩火打牌”。

根據中國外交部官網今天周四刊登通話內容稱，“美方對華政策的基調並沒有發生實質性變化，也未將拜登總統的表態真正落到實處。美方仍不斷推出涉華錯誤言行，使兩國關係受到新的衝擊。” 中國外交部官網今天援引其內容並稱，中美雙方還討論了烏克蘭問題，王毅說，“解決烏克蘭問題，還是要回到新明斯克協議這一原點上。”他指出，各方應當徹底摒棄冷戰思維，通過談判形成均衡、有效、可持續的歐洲安全機制，俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決。

路透社說，美國國務院稱，美國國務卿布林肯與中國國務委員兼外交部長王毅通話，討論俄羅斯進一步入侵烏克蘭可能帶來的全球安全和經濟風險。

據美國國務院發言人普賴斯(Ned Price)在聲明稿中指出，“美國國務卿布林肯...傳達了緩和緊張局勢和外交途徑才是負責任作法。”

關於美中外長通話談及烏俄局勢，法新社報道稱，根據中國外交部聲明說，王毅告訴布林肯「俄羅斯的合理安全關切應當得到重視和解決」，強調一國安全不能以損害他國安全為代價，地區安全更不能以強化甚至擴張軍事集團為保障。

該報道說，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）今天告訴中國外長王毅，俄羅斯對烏克蘭的步步進逼威脅到全球安全與經濟。

美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）會後轉述說：「美國國務卿布林肯強調，俄國進一步向烏克蘭尋釁，已威脅到全球經濟與安全，降溫緊張和走外交途徑是解決問題的負責任作法。」