美軍2航母戰鬥群南海集訓 北京說應對有準備

據美國國防部表示，由卡爾文森號和亞伯拉罕林肯號帶領的兩個美國海軍航母打擊群已於周日開始在南海的行動。稍早美國國防部周一表示，兩個美國航母編隊已進入南海進行訓練，一位高級指揮官說這是為了讓盟友放心，並表明“抗衡惡性影響”的決心。

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據路透社今天報道說，就美國可能於北京冬奧會期間在中國周邊軍事演訓，中國國防部稱對外部挑釁有充分準備。

針對美國可能會同盟友於北京冬奧會前後或期間在中國周邊繼續舉行軍事演訓活動，中國國防部新聞發言人吳謙周四表示，北京冬奧會是國際社會的一次體育盛事。中方將當好東道主。但稱必須指出，“中國軍隊對外部挑釁、突發事件是有充分準備的。”

吳謙在國防部例行記者會上還指出，關於美方承認“馬斯廷”號是故意的抵近偵察，中方並不覺得意外，事實本就如此。

美國國防部表示，由卡爾文森號和亞伯拉罕林肯號帶領的兩個美國海軍航母打擊群已於周日開始在南海的行動。美國國防部周一表示，兩個美國航母編隊已進入南海進行訓練，一位高級指揮官說這是為了讓盟友放心，並表明“抗衡惡性影響”的決心。

該報道稱，中國國務委員兼外長王毅同美國國務卿布林肯通話時表示，美方應當停止“干擾”北京冬奧會，停止在台灣問題上“玩火打牌”，停止打造各種反華遏華“小圈子”。