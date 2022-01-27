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英媒爆中國超音速武器專家投誠 助西方防禦

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Cette image satellite du 25 juillet 2021, fournie par Planet Labs Inc., montre ce que les analystes pensent être la construction d'un silo de missiles balistiques intercontinentaux près de Hami, en Chine
Cette image satellite du 25 juillet 2021, fournie par Planet Labs Inc., montre ce que les analystes pensent être la construction d'un silo de missiles balistiques intercontinentaux près de Hami, en Chine © Planet Labs Inc. via AP/Keystone
作者： 法廣
4 分鐘

英國《每日快報》報導，一名中國火箭科學家去年9月攜帶中國的超音速導彈研發資訊向西方投誠，促使英美兩國相關防禦計畫加速進展，也使中國得花2年調整系統才能讓情資失效。

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《每日快報》（Daily Express）引述情報界消息人士報導，這名30多歲的科學家原本替國有中國航空工業集團工作，協助開發能運載中國東風-17導彈的中程超音速助推滑翔載具（boost-glide vehicle），射程可達2000英里（約3200公里）。

 

消息人士表示，這名科學家與中國較新的超音速導彈投射系統有關聯，這套系統能讓導彈先在太空環繞地球飛行，再利用紅外線導引（heat-seeking，又稱追熱）技術鎖定地面上任何目標進行攻擊。

報導說，這名科學家並非出於政治意識形態向西方投誠，而是不滿未獲得升遷。他先於2021年9月底與英國在香港的情報人員接觸，表明自己持有關於中國超音速滑翔載具（HGV）的詳細資料，並尋求自己和妻兒獲得庇護。

俗稱軍情六處（MI6）的英國秘密情報局（Secret Intelligence Service，SIS）接獲消息後，派員前往香港與投誠者會合，以確認情資真實性。美國中央情報局（CIA）也收到通知。

這名科學家除了透露所知資訊，也成功將技術資料偷偷攜出。他和家人最後被安排先飛往美軍在德國的一個空軍基地，之後再經由英國輾轉抵達美國。

由於超音速武器飛行速度超過5馬赫，加上比起傳統彈道導彈，這類武器的助推滑翔載具依循的彈道更難預測，因此要將它攔截十分困難。

根據美國國防部2020年發布的一份報告，美國超音速武器在2019年仍落後俄羅斯和中國。英國海軍參謀長拉達金（Tony Radakin）則在本月初證實，英國也已加入超音速武器競賽。

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