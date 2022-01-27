蘋果仍是中國消費最愛

根據產業分析公司Counterpoint說，蘋果（Apple）間隔6年後再度榮登中國智慧型手機銷售王寶座，在美國制裁對手華為之際，在2021年最後一季取得創新高的市佔率。

廣告 繼續瀏覽後續

根據此項報告，蘋果iPhone再度稱霸中國市場市佔率達23%。

Counterpoint在26日發布的報告中說，去年10月至12月，iPhone銷售量增加，讓蘋果在高度競爭的中國市場取得23%的市佔率。這讓蘋果自2015年最後3個月以來，再度榮登中國銷售冠軍，擠下中國的智慧型手機製造商Vivo。

據Counterpoint，Vivo與另一個中國品牌Oppo緊追在後。但中國去年10月至12月的智慧型手機銷售量仍比前年同期減少9%。

法新社今天報道說，中國電信巨擘華為陷入美中貿易與科技對峙。美國禁止華為購買晶片等關鍵零件，並且禁止華為使用谷歌（Google）的Android作業系統，華為因而必須打造自己的作業系統。去年12月，華為公布年營收比前一年減少近1/3，報人民幣6340億元。

中國是蘋果的關鍵市場，在截至去年9月這一年，包括中國大陸、香港與台灣在內，蘋果在大中華地區的銷售量成長70%。