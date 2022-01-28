不能假裝什麼都沒發生 法國總統候選人反對派代表出席冬奧

法國兩名總統候選人聯合發表專欄文章，呼籲法國政府不要派代表參加北京奧運會，他們認為，鑒於維吾爾人的遭遇，北京冬奧會已淪為“鬧劇”。

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這篇刊載在『解放日報』的評論題為： “總統先生，沒有人應該代表我們去慶祝集中營和奴隸的政權”，文章由左翼候選人克里斯蒂安·杜比拉(Christiane Taubira)和綠黨候選人雅尼克·亞多(Yannick Jadot)聯署。

文章寫道： “你不能假裝什麼都沒發生。好像數以百萬計的人沒有被趕進集中營，沒有被絕育、折磨、奴役。你不能假裝維吾爾人不存在。就好像藏人沒有存在。好像熱愛自由的香港人不存在一樣。

12月初，法國教育及體育部部長布朗凱被問及相關問題時曾表示，負責體育的部長代表羅哈納-馬拉西諾努應代表法國出席冬奧會。但法國政府隨後糾正了他的說法。

兩位總統候選人堅持認為，中國政權將使奧運會成為“一場全球宣傳活動，法國政府不能參與這場鬧劇”。

1 月 20 日，法國國民議會通過了一項類似荷蘭、英國或加拿大通過的決議，譴責中國對維吾爾人的“種族滅絕”。中國外交部稱其為“粗暴干涉中國內政”的決定。

西方一些學者及人權組織基於對中國官方文件的研究、引據受害者的證詞等資料，指責北京已將至少 100 萬人（主要是維吾爾人）關押在“集中營”，“強迫”進行絕育和墮胎，或強迫他們做”勞工”。

北京則否認這些指控，並將“集中營”描述為“職業培訓中心”，旨在使居民遠離宗教極端主義。他們稱這類“中心”現在已被關閉，因為所有“學生”都已“完成培訓”。

北京也因其控制西藏的言論自由而受到批評。另外，在香港民眾2019年發生持續數月大規模示威之後，中國踐踏香港“一國兩制”的特殊法律地位，制定港版安全法，對所有異議者進行嚴厲鎮壓，也在國際上引起強烈反對。