冬奧後訪問新疆？ 聯合國人權專員要求行動必須"不受監控"

聯合國人權事務高級專員公署發言人柯爾維爾周五表示，聯合國人權事務高級專員巴舍萊正與中國討論在今年上半年訪問新疆，並要求此行必須"有意義，行動不受監控"。

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北京冬季奧運即將開幕，美國等多國以新疆人權問題採取外交抵制，並籲聯合國儘快公布新疆情勢報告，不過聯合國人權事務高級專員辦公室周五表示，發布的時間表待定。

新疆人權問題引發多國對北京冬奧採取外交抵制，美國、英國、加拿大、澳洲、日本與丹麥先後表示，不派外交代表參加這屆北京冬奧會。

美國民主黨聯邦參議員默克利（Jeff Merkley）和聯邦眾議員麥高文（Jim McGovern）近期致函聯合國人權事務高級專員巴舍萊，要求她在北京冬奧2月4日開幕前發布新疆人權情勢評估報告。

聯合國人權高專辦發言人柯爾維爾（Rupert Colville）周五在日內瓦表示，關於新疆情勢報告發布時間表仍待定，指每一份報告都必須深入調查，由於專家無法進入新疆地區，這讓情況變得更加複雜。

柯爾維爾透過電子郵件表示，巴舍萊訪問新疆必須"有意義"，以及在"不受監控的情況下"接觸各種民間社會行為者與地點以及與政府官員深度交流，這點至為重要；巴舍萊說過，有意義與不受控制地訪問新疆地區至為關鍵。

稍早，香港南華早報引述匿名消息人士的話指出，中方已同意巴舍萊在北京冬季奧運（2月4日到2月20日）後訪問新疆，但前提必須是一趟"友好"的訪問，而非以調查作為框架。人權人士與西方外交官對此表示懷疑。

不過，中國外交部發言人趙立堅周五在例行記者會上證實，早已邀請巴舍萊來訪，並稱訪問目的在於促進交流合作，"反對利用此事進行政治操弄"，但他並未正面回覆中方是否就巴舍萊訪疆設定前提，即聯合國不在北京冬奧期間發表涉疆報告。