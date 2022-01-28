國際貨幣基金組織：中國2022年經濟增速放緩，消費疲軟使得復蘇失衡

國際貨幣基金組織執行董事會周五表示，中國經濟復蘇進展良好，但復蘇並不均衡且勢頭已經放緩。復蘇放緩主要是因為政策支持迅速退出；新冠疫情反覆導致消費回升滯後，以及房地產業降槓桿政策出台導致房地產投資放緩。中國的增長率今年預計為4.8%。

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國際貨幣基金組織預計，2021年中國的GDP增長率為7.9%，2022年為4.8%。2022年增速放緩在一定程度上反映了基數效應的減弱，而私人消費和房地產投資不振也給經濟增長帶來了進一步的阻力。

因此，預計2022年經濟仍將處於顯著疲軟狀態，核心CPI通脹將處於較低水平，低於約3%的目標水平。

隨着防疫物資的出口需求恢復正常，預計經常賬戶順差與GDP之比將從2021年的1.8%降到2022年的1.5%。

宏觀經濟政策支持的大幅收緊加劇了增長勢頭的放緩。

財政政策在2021年初轉為大幅緊縮，這反映出政策制定者將重心從支持復蘇轉向去槓桿。

貨幣政策較2020年適度收緊。

基金組織執董會指出，為了實現向平衡、包容、綠色的高質量增長的轉型，中國需要推進結構性改革，但核心領域的結構性改革進度不一。

中國公布了詳細的氣候行動計畫，氣候戰略已經開始成形；但實體部門的重要改革幾乎沒有進展，包括國企改革以及確保私企與國企競爭中性的改革等方面。

針對科技行業的一系列監管政策的目標是加強競爭、保護消費者隱私和改善數據治理，但這些措施也增加了政策不確定性。

在房地產行業去槓桿的政策措施出台後，大型房地產開發商出現財務壓力，這進一步加劇了政策不確定性。