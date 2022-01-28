港警首長為洪為民祝壽 稱與民溝通推警政 學者指無用且憂「畀面」文化重燃

港區人大代表洪為民的生日派對惹市民關注，其中一個原因是沒有工作關連的高官及議員也到場慶賀，警務處處長蕭澤頤在事隔三星期後解釋，是要「以身作則」地加強警隊與市民溝通，尤其是洪為民身兼推動道路安全角色。不過，社會學者周永新指出，市民憂慮的，是香港昔日的「畀面」和「奉承」文化似乎有捲土重來之勢，更擔心中國大陸講求「關係」的「官場文化」在港出現，破壞港人執着的公平公正。

廣告 繼續瀏覽後續

身兼港區人大代表的深圳前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民的生日派對有15名官員和20名立法會議員到賀，當中包括警隊「一哥」的蕭澤頤，他昨(27日)天在警隊記者會上被問及到賀原因時表示，警隊經常出席小區活動，包括交通安全及防止罪案等，目的是希望加強警隊與市民溝通，與社群共同推動警政關係，自己有需要以身作則，並與不同持份者保持聯繫。為此，自己雖與洪為民在私交上無聯絡，但與對方在道路安全上有長久關係，指洪現時為交通安全隊榮譽總監(根據該會網頁，洪是在2016至20年間出任總監)，也是道路安全議會成員，「有需要」出席生日宴。

香港大學社會工作及社會行政學系榮休教授周永新今日在《明報》撰文，間接否定警務處長的解釋。他指出，洪為民生日派對惹起市民關注，是因為當中反映近年香港出現令人深思的轉變。一是「市民擔心的，是香港昔日的『畀面』和『奉承』文化，似乎有捲土重來之勢」，否則，一位有人大代表身分和幾間公司董事名銜的人物，為什麼會有多名問責官員、部門首長及20名立法會議員到賀？他憶述，過往出任重要的諮詢和法定組織成員期間，全部婉拒這些邀約，以免遭人詬病；事實上，這種「畀面」派對，既沒實質意義，亦不會增加彼此了解和認識。

他續稱，這種「畀面」文化，在香港曾有一段時間沉寂下去，期望今次生日派對引起的關注，能夠令似乎有復蘇跡象的「畀面」和「奉承」文化，從此銷聲匿跡。

其次，周永新指出，洪為民生日派對引發社會關注，另一原因是官紳名流未有遵守防疫規定和呼籲，搞例外，衝擊港人堅持的公平公正觀念以及以此為基礎的法治精神。他認為，事件曝光不單令市民對涉事官員的印象大打折扣，連港府的誠信也受質疑，詰問官員在防疫抗疫工作上是否講一套做一套？

周永新總結，香港近一兩年發生的變化，令不少港人擔心，「昔日在(中國)內地流行的『官場文化』可能在港出現，以至講求『關係』的政治操作和行為，逐漸在香港官場成為時尚。」他強調，在民主政制發展的轉變過程中，港人對公平和公正的堅持，應該得到充分重視，絕對不可放棄。

洪為民本月3日舉辦生日派對，因有出席者確診，揭露他舉辦一個有二百多人到賀的聚會，不單有人未遵守防疫規定，更有多名問責高官和議員到賀。有關

官員計有民政事務局局長徐英偉、財經事務及庫務局局長許正宇、廉政專員白韞六、警務處處長蕭澤頤、入境處處長區嘉宏、正在退休前休假的海關關長鄧以海，以及多個副局長和政治助理，當中，徐英偉被特首林鄭月娥點名，稱對他感到失望，本周更延長他休假隔離期，傳出要他「落馬」的聲音，而調查結果將會在農曆新年前公布。