香港單日增164人染疫 創新高 專家料社區有90條隱形傳播鏈 爆發風險高

香港接連五天出現逾百宗武漢肺炎感染個案後，前(27日)天更出現疫情爆發以來單日新高峰，有164人確診，而源頭不明個案則累增至30宗。特首林鄭月娥沒有回應疫情是否已失控，而政府專家顧問許樹昌教授則表示，以源頭不明個案推算，社區或有至少90條隱形傳播鏈，顯示香港仍然存在爆發風險。

廣告 繼續瀏覽後續

面對疫情在社區大爆發的風險，港府延長現有社交距離措施兩星期至2月17日，而學校停止面授課堂的措施亦會延至2月21日；與此同時，又強推「疫苗通行證」（即疫苗氣泡），從2月24日起，修例盡量擴大表列處所的範圍，林鄭月娥昨(27日)宣布新措施時明言，「總之室內能夠使用『疫苗通行證』，我們（政府）今次都要做」，規定只有曾接種一針疫苗者方可進入。她又說，會以疫苗接種首針比率達90%為考慮調整各項社交距離措施的基礎，但否認這是強迫市民接種疫苗，只是減少拒絕打針者可以進入處所的選擇。截至昨日，約680萬可接種疫苗人口中，已有531萬人接種第一針，比率為78.8%；接種兩針的比率是71%。

接種疫苗人口中，滿80歲群組接種第一針比率甚低，只有三成；70至79歲群組亦只有59%，其中老人院舍院友的接種率更只有26%。為了「催谷打針」，港府決定，稍後，新入住院舍長者必須先接種疫苗。林鄭月娥解釋，長者一旦感染，病情會更嚴重，難保能夠醫治，故需擴大為院舍長者接種疫苗。

抵港人士檢測期縮短至14天

另一方面，考慮到抗疫措施的數量和變種病毒的特性，港府2月5日起，縮短抵港人士酒店檢疫期為14天，另加7天自我監察。身兼港府專家顧問的中文大學呼吸系統科講座教授許樹昌今(28日)早在一個電台節目中表示，Omicron病毒潛伏期一般為4至10天，九成九的Delta病毒患者亦在感染後14天內發病，認為檢疫14天已是足夠。

他又說，香港現時有逾30個源頭不明個案，根據過往四波疫情的文獻研究，社區出現一條傳播鏈即等於有3至4條，推算現時社區至少有90條傳播鏈，令追蹤個案更顯困難；此外，多區污水檢測驗出陽性，亦反映社區或有不少未發病的患者，出現社區大爆發的風險仍然存在，有需要維持社交距離措施。一旦出現幾何級數大爆發，醫院病床將不足，有需要開放位於機場旁的亞洲國際博覽館以資應付。 根據港府數字，26日新增的164宗陽性個案中，116宗為本地個案，令第五波疫情爆發一個月以來，令香港在Omicron和Delta兩種變種病毒夾擊下，本地感染個案增至720宗。

另外，香港最多居住人口的公共屋邨「葵涌邨」，最早爆發疫情的逸葵樓今早解封，而經過七日強制檢測行動，近1.45萬名接受檢測人士中，共發現139宗確診個案。但許樹昌表示，逸葵樓的傳播仍未肯定完結，仍須監察居民的檢測結果。