烏克蘭呼籲西方與俄羅斯談判表現強硬立場

烏克蘭周六呼籲西方國家在與俄羅斯談判中表現出強硬立場；美國則宣布向東歐派兵繼續向俄羅斯施壓，拜登稱近期將向東歐部署少量美軍以應對烏克蘭局勢。克里姆林宮周六表示，沒有完全排除普京與烏克蘭總統在北京會晤的可能。

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法新社報道，烏克蘭外交部長庫萊巴周六與法國外長勒德里昂舉行電話會談，他呼籲西方國家“在與俄羅斯的談判中保持警惕和強硬立場”。庫萊巴表示，他的目標是實現政治解決烏克蘭危機。

烏克蘭外長還呼籲歐美國家“避免實施可能加劇緊張以及破壞烏克蘭金融穩定的措施”。

烏克蘭總統澤連斯基周五也呼籲西方"不要在俄羅斯陳兵烏克蘭邊境的局勢下製造恐慌"，此前，包括美國在內的多個國家疏散了其駐烏克蘭的外交官家屬。

美國總統拜登周五表示, 近期將派遣少量美軍至東歐地區及北約成員國境內，以應對俄羅斯與烏克蘭邊境地區緊張局勢。拜登沒有透露美軍部署的確切時間表。美國國防部長奧斯汀此前在記者會上指，俄烏邊境發生軍事衝突"並非不可避免"，通過外交方式解決當前危機的可能性仍存在。美方仍承諾向烏克蘭提供安全協助，幫助烏克蘭鞏固國防。

另據報道，俄羅斯與烏克蘭關係緊張之際，俄羅斯克里姆林宮周六稱，"不完全排除俄羅斯總統普京和烏克蘭總統澤連斯基在北京會面的可能"。

俄羅斯總統新聞秘書佩斯科夫（Dmitry Peskov）周六稱，受新冠疫情限制措施影響，目前普京沒在北京進行雙邊會晤計畫，其中包括與料將出席北京冬奧的澤連斯基會面，計畫中沒有，但不能完全排除。佩斯科夫重申，普京除與中國國家主席習近平會談，在北京冬奧舉行期間的日程中，沒有雙邊會面的計畫。

另據英媒周六引述英國首相府發聲明稱，首相約翰遜下周與俄羅斯總統普京通電話，並將訪問東歐，以在俄烏邊境情況緊張升級之際協助降溫。英國天空新聞周六引述首相府發言人稱：約翰遜決心加大外交努力及威懾力度，避免歐洲發生流血事件。發言人稱：約翰遜與普京總統交談時，將重申俄羅斯需退後一步並進行外交接觸。