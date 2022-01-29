美眾議院下周審議關於提高與中國競爭力議案

美國眾議院將在下周審議一項旨在提高與中國的競爭力和支持美國芯片產業的大規模議案，包括向半導體製造和研究提供520億美元補貼。

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路透社報道，美國眾議院多數黨領袖霍耶(Steny Hoyer)周五表示，眾議院將對這項名為“美國競爭(America Competes)”的議案進行表決，並稱它將“在創新、技術和先進製造方面取得進一步進展”。該議案還授權450億美元用於支持供應鏈彈性和關鍵貨物的製造、工業設備及製造技術。

美國拜登政府正在推動國會批准撥款，以補貼美國的芯片生產，因為汽車和電腦中使用的零部件短缺加劇了供應鏈的瓶頸。

美國商務部長雷蒙多表示，該議案將“在美國創造成千上萬的就業機會。我們需要國會通過該議案，以重振美國製造業”。

美國參議院去年通過了《美國創新和競爭法案》，其中包括520億美元用於增加美國半導體生產，並授權1,900億美元用於加強美國的技術和研究，以與中國競爭。

眾議院的議案與參議院的版本有一些差異。如果該議案在眾議院獲得通過，兩院領袖將通過協商來解決分歧。

消息稱，眾議院議案還包括一些貿易條款，並將對中國實施額外的制裁，因為美國稱中國侵犯了新疆維吾爾族和其他穆斯林少數民族的權利。中國否認了這些指控。該議案還將為符合條件的香港人提供難民身份。

中國駐美國大使館發言人劉鵬宇在一份聲明中說，中國“堅決反對美國拿中國說事，把它當作假想敵”。該議案“嚴重干涉了中國內政，是‘阻礙中國競爭法’而不是‘美國競爭法’”。

眾議院法案還重新授權並修訂了貿易調整援助計畫，該計畫幫助那些工作或薪酬因進口商品而受到傷害的人，並改革了普遍優惠制，即進口商品的優惠關稅制度。