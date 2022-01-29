董宏被判死緩 王岐山唇亡齒寒？

這是一張攝於 2017 年 9 月 30 日的資料照片，中國國家主席習近平（左）、中央政治局常委王岐山（中）和中國國務院總理李克強在北京天安門廣場出席烈士節紀念儀式。

董宏是王岐山當之無愧的“大秘”，他被判處死緩了。這件事引發的思考是，王岐山與董宏仕途高度交集，應唇亡齒寒，王岐山還會安然無恙嗎？這件事引發的另外一個思考是，王岐山曾經是習近平的親密夥伴，但他後來為什麼被逐漸被邊緣化了？

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董宏是一個“億級貪官”，被指貪污4.6億元，這並不讓人驚訝，中共高級幹部里出的貪官，這幾年一個比一個貪，有過之而無不及，像民間流傳的，越反越貪。這起案子引起外界關注的，主要是董宏與曾經的中共“反貪大統帥”王岐山密集的仕途交集，

董宏被指貪污的時間線，與王岐山的外放、進京，再外放，再進京，密集交集，王岐山升為常委，擔任中紀委書記，董宏本應到退休年齡，轉升為副部級紀律檢查員。很詭秘的是，青島檢察院起訴的時候，是把董宏的“斂財”圖開始時間定在海南，但最終擴至此前的廣東，這就從頭到尾完全與王岐山做官圖重合了。

青島市人民檢察院起訴書稱，董宏犯罪的時間涉及1999年至2020年，“利用擔任廣東國際信託投資公司破產清算組成員、海南省委副秘書長、北京市人民政府副秘書長、原中央文獻研究室副主任、中央巡視組副組長等職務上的便利以及職權、地位形成的便利條件”謀取利益。

官媒報道時也強調這樣一個細節，這次受審時，“董宏斂財時間節點發生了變化——他在擔任“廣東國際信託投資公司破產清算組成員”時就已經開始收錢了。“從海南一下子提前到廣東。這個時間線很有意味。

這意味着，董宏開始貪污的時間是1999年，他擔任廣東國際信託投資公司破產清算組成員時期，而同一時間，王岐山正在擔任廣東省委常委、副省長。此前的1998年，董宏出任廣東省政府發展研究中心副主任，當時王岐山出任廣東省副省長。

根據官媒『環球人物』此前報道，廣信破產清算是在王岐山空降廣東期間主持進行的，這被視為他的一大政績。從以後董宏幾乎跟着王岐山調動而調動的節奏來看，兩人在彼時結下了密切的關係。

第二個“斂財”時間點，是董宏在海南省委擔任副秘書長期間，這正是王岐山空降海南，在2002-2003擔任海南省委書記、省人大常委會主任期間，董宏成了王岐山名副其實的大秘。

第三個“斂財”時間點，是董宏擔任北京人民政府副秘書長期間，這時候，王岐山返回北京，於2003-2004擔任北京市委副書記、代市長，王岐山2004-2007成為北京市委副書記，市長，董宏繼續是王岐山的大秘。

期間，董宏於2006年離開王岐山，出任中央文獻研究室副主任，官至副部級，合理的推算，他的提拔應與他的上司王岐山有密切的關係，當然，這只是推算。

王岐山後來一路狂飆高升，先入政治局，2012年中共十八大成為政治局常委，中共中央紀律檢查委員會書記，非常值得注意的一個細節是，2013年，董宏60歲，應該是副部級官員退休的年齡，也就在這一年，王岐山剛剛出任中紀委書記，董宏被召入中紀委中央巡視組，參與並指導多輪巡視工作。

根據官媒報道，董宏正式落馬的時間是2020年10月，中紀委官網稱，“中央巡視組原副部級巡視專員董宏涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察調查。”官媒報道後來稱，“這個副部級內鬼，開始備受外界關注”。

“內鬼”在某種程度上相當於“內奸”，董宏被視為內奸，肯定要比官方給出的這個時間早得多。他以中紀委副部級巡視專員、讓官員聞風喪膽的身份，究竟在什麼事情上觸犯了“天條”而被視為“內奸”的？是否與王岐山捲入黨內鬥爭有關，這是值得疑問的。

司法機關或者官媒為什麼直到很晚才公布董宏的履歷表，難道不想讓人們發現他與王岐山仕途的高度交集，現在又公布的如此仔細，且把犯罪斂財時間追加到廣東，這又意味着什麼？

審判員的判詞中還有一句很蹊蹺的話，大約是說，董宏被輕判，是因為他自動投案，交代很好等等。輕判，董宏被判了死緩，這說明本應要給董宏定死罪的，為什麼寬大處理了，因為自動投案，因為坦白得好。之前被執行死刑的賴小民就沒有這樣的運氣，他也被指主動坦白等等，但照舊執行死刑，為什麼董宏得到了寬大？

有分析懷疑董宏交代出一些有關王岐山的重要秘密，但目前缺乏證據支撐，但有一點許多觀察人士都指出過，王岐山的確被習近平邊緣化了，習近平為什麼要把這樣一位幫他清掃獨攬大權路上所有障礙的功臣邊緣化呢？緊接着而來的一個疑問是，既然王已經邊緣化了，還有必要像不少分析人士所推測的，習近平要徹底打倒王岐山嗎？

19大，“超過年齡界限”的王岐山從政治局常委退下，但是次年“光榮重返”，擔任閑職的國家副主席，這是習為了感謝王岐山襄助之功，還是要把王岐山寧肯放在近旁比他在外邊更放心的原因？眾所周知，王岐山因其才幹有“救火隊長”之稱，他不僅幫助習近平“定點拔除”一個個黨內高官，甚至19大2中全會突擊修憲廢除國家主席任期制，也被認為是王岐山的點子。

有些分析認為，王岐山的種種“才幹”，導致“功高震主”，所以被習不喜，再加上他與自由派人士，甚至一些公知人物，比如因批評習近平是“一位剝光了衣服也要堅持當皇帝的小醜”而被判刑18年的任志強曾有的個人關係，也導致王岐山被邊緣化。

官媒多維引述分析人士稱，董宏2006年離開王岐山出任中央文獻研究室副主任，官至副部級，因其不在王岐山身邊工作，案件不會波及王岐山。這一分析似乎忽略了董宏2013年重新向王岐山靠攏，擔任中紀委副部級巡視員的事實。

但是，習近平真想要整掉王岐山嗎，仍然存在很多疑問。在中共20大召開之前，還有觀察的時間。一些政治學者認為，中共20大之前黨內鬥爭更加激烈。加拿大維多利亞大學政治系教授吳國光對自由亞洲表示，在明年20大前，很可能是夏天以前，如果有中共政治局委員或是前任政治局常委被查，都不會令人驚訝。