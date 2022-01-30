中國新冠報1年半最重疫情 北京杭州黑龍江本土多

根據中國國家衛健委周日公布，1月29日0-24時大陸31個省區市報告新增確診病例81例，其中本土病例54例，主要集中在北京和杭州，分別為20例和19例。中國舉辦的冬季奧運會按日程於2月4日開幕。

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據路透社今天報道稱，中國大陸報告新增確診81例，其中本土54例集中在北京杭州黑龍江。根據中國國家衛健委網站刊登新聞稿顯示，出現本土病例的還包括：黑龍江8例，均在牡丹江市；天津4例，其中河北區3例、津南區1例；河南2例，其中安陽市1例、三門峽市1例；雲南1例，在西雙版納傣族自治州。

北京市已經要求，收到健康寶彈窗提示的風險人員，以及1月1日至21日到達過西南郊冷庫、果品公司冷庫和華興飯莊（玉泉營店）的人員及其同住人員，立即報告社區。

消息稱，杭州新增的19例確診軌跡則涉婚禮、葬禮、母嬰生活館等。

29日中國國家衛健委稱，北京豐台1月18日發生的關聯疫情上升勢頭初步得到遏制，社區傳播擴散風險有所降低，目前處於疫情防控的關鍵期，風險人員排查和管控措施正在有序進行。

據中國國家衛健委最新數據還顯示，1月29日大陸31個省區市報告境外輸入確診病例27例。當日還報告新增無癥狀感染者65例，其中境外輸入49例，本土16例（黑龍江12例，均在牡丹江市；兵團2例，均在第四師；河南1例，在汝州市；新疆1例，在伊犁哈薩克自治州）。官方消息說，目前尚在醫學觀察的無癥狀感染者800例（境外輸入678例）。