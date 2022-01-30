中國製造業PMI報回落至50.1%

中國國家統計局官網公布，1月份製造業採購經理人指數、非製造業商務活動指數（NMI）和綜合PMI產出指數分別為50.1%、51.1%和51%，均保持在擴張區間，但分別低於上月0.2、1.6和1.2個百分點。評論指中國經濟擴張放緩。

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據中央社今天報道稱，據中國官方今天表示，面對複雜嚴峻的經濟環境和疫情散發等多重考驗，1月份中國經濟景氣有所回落，製造業採購經理人指數（PMI）為50.1%，雖保持在擴張區間，但低於上月0.2個百分點。

PMI、NMI均以50%作為榮枯線，指數高於50%代表景氣呈現擴張，低於50%代表景氣緊縮。

1月份生產雖持續擴張，但需求仍顯不足。新訂單指數為49.3%，比上月下降0.4個百分點，繼續位於收縮區間，製造業市場需求持續偏弱。

價格指數則同步回升，主要原材料購進價格指數和出廠價格指數分別為56.4%和50.9%，高於上月8.3和5.4個百分點，重回擴張區間，製造業市場價格總體水平較上月上漲。

另據公布和分析，1月份中國大型企業景氣水平穩中有升，大型企業PMI為51.6%，高於上月0.3個百分點，景氣水平連續兩個月回升；中型企業PMI為50.5%，低於上月0.8個百分點，仍高於臨界點，繼續保持擴張；小型企業PMI為46.0%，低於上月0.5個百分點，降至近期低點，顯示小型企業生產經營壓力較大。

1月份非製造業商務活動指數為51.1%，比上月下降1.6個百分點，高於臨界點，非製造業總體繼續保持擴張，但步伐有所放慢。消息稱，此外，1月份綜合PMI產出指數為51.0%，低於上月1.2個百分點。據分析，這顯示中國企業生產經營活動延續擴張態勢，但活躍度有所下降。