官媒號召挺起A股脊樑 中國股市因春節暫時偃旗息鼓

1月的股市拋售潮已在中國引發警惕，國有媒體敦促大投資者保持冷靜，多家大型基金公司投入自有資金幫助托市。不過，中國A股市場下周將因春節假期休市。

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據華爾街股市報道稱，官媒號召挺起A股脊樑，中國基金公司火速托市。

滬深兩市最近與全球其它地區股市一同下跌。這讓許多投資者措手不及，他們原本認為，A股市場已經做好了在2022年起飛的準備，因為該市場估值不算高，而且政府在開展一系列行業整頓後已轉向支持經濟增長。

周四，追蹤兩市最大300隻股票的滬深300指數下跌2%，據來自Wind的信息，該指數跌到了2020年9月以來的最低位。衡量A股總體表現的一些指數也紛紛走低。

此前一天，國有媒體《證券時報》在頭版刊發文章，批評國內一些機構投資者對市場熱點和行業估值的判斷存在短期化傾向，不能發揮市場“壓艙石”的作用。這篇文章呼籲證券公司、基金公司、保險資金和其他機構維護資本市場穩定發展、持續發展的局面，挺起A股的脊樑來。

據該報道稱，中國有關部門有時會利用國有媒體來嘗試影響A股市場。例如，2020年7月，一篇關於“健康牛”的重要社論幫助掀起了一波快速上漲，接着，這種走勢促使同一家媒體在幾天後採取了較謹慎的口吻。

周四，中國10家大型基金管理公司中至少有七家表示，已將部分自有資金投入自家國內股票型基金，其中包括易方達基金管理有限公司和廣發基金管理有限公司。這些聲明的內容大同小異，大多數基金管理公司表示，之所以投資是因為對中國資本市場長期健康穩定發展充滿信心，並承諾相關投資的持有時間不少於一年。