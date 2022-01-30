美英威脅對俄羅斯實施新制裁 烏克蘭呼籲俄羅斯撤走集結在兩國邊境的軍隊

在美國及北約盟國加緊外交努力阻止俄羅斯入侵烏克蘭之際，美國和英國周日威脅將對俄羅斯實施新的制裁。烏克蘭周日呼籲俄羅斯撤走在兩國邊境集結的軍隊。

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英國外交大臣特拉斯周日表示，英國將於下周公布新的制裁法，以打擊"更廣泛"的俄羅斯經濟目標，相關立法旨在阻止俄羅斯入侵烏克蘭。

特拉斯指出，新的制裁法草案將擴大該國的"制裁工具箱"，因此"任何與克里姆林宮和俄羅斯政權有相關利益的公司"都可能成為制裁目標。特拉斯向媒體表示，俄羅斯總統普京的的統治集團成員"都將無處可躲"。她表示，"我將於本周稍晚宣布更新版制裁相關立法，以鎖定更多與克里姆林宮有利益相關的俄羅斯公司。"她說，"立法將讓我們能夠打擊更廣泛的目標，這樣就沒人可以心存僥倖，認為自己不會受到這些制裁的影響。"

特拉斯還警告，歐洲盟友必須保持團結一致，以阻嚇莫斯科，此外還必須將"捍衛自由和民主"置於"緊迫的財政問題"之前。她提到，在北溪2號天然氣管道的爭議上，德國似乎"採取較強硬的立場"。特拉斯強調："我們不能只着眼於短期經濟利益，而罔顧歐洲自由和民主的長期存在問題。這是我們所有人必須做出的艱難決定。"

英國首相約翰遜周日表示，最快在下周，英軍就會把派赴北約的部隊、武器、艦艇和戰機數量翻倍。

美國方面，民主黨及共和黨兩位議員表示，美國國會"接近通過一項法案，對俄羅斯實施新的經濟制裁。具有影響力的民主黨參議員梅南德斯在接受CNN訪問時承諾，如果俄羅斯入侵烏克蘭，將在造成“嚴重後果”；共和黨參議員吉姆·里施（Jim Risch）則稱，普京將付出“毀滅性代價”。

另據法新社消息，烏克蘭周日呼籲俄羅斯撤出在兩國邊境集結的軍隊，如果俄羅斯有誠意緩和局勢，應繼續與西方國家展開對話。

烏克蘭外長庫萊巴周日在推特上發文稱，俄羅斯領導人聲稱不要打一場新的戰爭，如果他們是認真的，就應該新手其外交承諾，並撤走集結在邊境的部隊。他表示，外交解決是唯一負責任的方式。

另外北約秘書長再次呼籲透過外交途徑解決烏克蘭危機。

北約秘書長斯托爾騰貝格日前接受美國CNN訪問時表示，北約將在這周稍晚時，向克里姆林宮發送一份書面提案，關於"俄烏危機"仍可透過外交途徑及和談來解決危機。但他說，北約的一些"基本原則"絕不妥協。

他指出，北約一些盟國成員日前已在部分跟俄羅斯接壤的地方部署軍隊，並訓練烏克蘭政府軍如何使用北約提供的武器系統。

北約此前發表聲明表示，最近幾天，成員國已宣布在東歐完成多項部署。其中包括丹麥向波羅的海派遣一艘護衛艦、向立陶宛派遣4架F-16戰鬥機、荷蘭向保加利亞部署了2架 F-35戰鬥機等。法國表示願意向羅馬尼亞派兵，美國也明確表示，正在考慮增加其在聯盟東部地區的軍事存在。