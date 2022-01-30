針對瑞典頒布禁令 華為向世銀提起仲裁

中國電信集團華為周日表示，在被禁止在北歐國家銷售其5G產品後，華為已在世界銀行集團爭端解決機制架構之下，針對瑞典提起仲裁程序。此前瑞典頒布禁令，不準華為銷售其5G設備。

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法新社報導，華為周日發表聲明表示："瑞典當局歧視華為並將排除華為參與5G建設的決定，嚴重損及華為在瑞典的投資，違反瑞典的國際承諾。"

華為稱，針對華為在瑞典的直接投資，以及排除華為在瑞典銷售5G網絡設備及服務，瑞典當局採取了諸多措施，因此華為在世界銀行集團國際解決投資爭端中心（International Centre for Settlement of Investment Disputes, ICSID）的架構之下，對瑞典提起仲裁程序。

不過，華為在聲明中並未具體說明索賠的損失金額。根據瑞典電視台（SVT）報導，初步索賠金額為4億9500萬歐元，但是最終索賠金額恐怕會更高。

繼2020年英國宣布禁用華為後，瑞典是歐洲第2個並且是歐盟第1個公然禁止網絡營運商，在構建5G網絡所需基礎設施時使用華為的設備，瑞典還下令華為在2025年元月前，拆除已安裝的設備。

在華為提出上訴後，瑞典法院於2021年6維持了瑞典郵電局(PTS)的決定。

有關措施損及瑞典與中國的關係。北京當時警告，瑞典郵電局的決定可能會對在中國的瑞典公司產生“後果”，中國的警告引發外界對華為的競爭對手、瑞典電信巨頭愛立信的報復的擔憂。