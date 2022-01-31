台灣朝野政黨反駁趙立堅「哪來什麼副總統」說法

台灣的副總統賴清德28日參加宏都拉斯總統就職典禮時，與美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）簡單互動寒暄，被綠營視為外交突破。對此，中國外交部發言人趙立堅公開指出「台灣只是中國的一個省，哪來的什麼副總統」，這話不但引發民進黨回批，連國民黨和藍營人士也紛紛反駁。

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民進黨指出，中華民國台灣和中華人民共和國互不隸屬，總統蔡英文和副總統賴清德是由2300萬台灣人民，透過民主制度選舉出來的國家正副元首，代表的是台灣人民的集體意志和多數民意，有權對外行使台灣的國家主權行為。

民進黨說，中國的相關言行不僅喪失泱泱大國氣度，更會傷害兩岸人民的情感，破壞兩岸關係的健康發展。

國民黨文傳會主委凌濤發布新聞稿表示，中華民國是主權獨立國家，從民國元年創建以來，就設有總統職務；自民國85年開始，總統、副總統更是透過中華民國自由地區全體人民直選產生。中國大陸人士可以到總統府官網查閱，以免因不察事實，而有失儀節。

他指出，雖然海峽兩岸隔海分治，但中華民國存在的事實不容視而不見。兩岸「互不承認主權，互不否認治權」是兩岸過去數十年來得以維持和平，以及互動發展的基礎。

他更說，依據中華民國憲法選舉產生的總統、副總統，權威性與合法性不容大陸當局置喙；且要特別提醒，只有「中華民國副總統」是全稱與正確說法，沒有所謂「台灣副總統」。

國民黨並譴責任何挑起兩岸對抗情緒、傷害中華民國的惡意發言，並呼籲相關人士自重，而後人重之。

中廣董事長趙少康也強力批判說，中華民國的既存事實，在主權及治權上都無可否認，台灣2300萬人應獲得國際的充份尊重、平等對待。請趙立堅尊重中華民國副總統及美國副總統會面的事實，不要玻璃心。

他說，中共一味打壓台灣國際空間，無助兩岸關係，高度與智慧都不是大國風範；用輕篾的言論處理兩岸關係，只會升高台灣人的憤怒與仇恨值。

另一方面，趙少康也說，民進黨不斷宣稱台美關係史上最佳，副總統賀錦麗卻只稱賴清德為「對等官員」，不肯用正式官銜稱呼「副總統」，不只戳破蔡政府的大內宣，也傷了台灣人的心。