民政局長徐英偉「落台」 派對門醜聞首位 評論料特首與建制派將生矛盾

在洪為民派對門中被特首林鄭月娥兩度點名表示「非常失望」的民政事務局局長徐英偉，在港府今(31日)午公布調查結果前數小時宣布辭職，擬即日離任，聲稱為參加生日宴的「錯誤承擔責任」。據了解，他應是涉事十五名官員中惟一「下台」的官員，另有個別官員會受到訓誡。有建制派評論認為，港府嚴懲徐英偉，是不願事件繼續惡化，認為這有利鞏固北京和「愛國者治港」的威信，特首林鄭月娥與建制派雖會因此出現小矛盾，但問題不大。

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徐英偉是林鄭月娥任內第六位「落馬」的官員，是眾多香港特首中最多官員被罷免或「被離職」的一人，以致她曾在去年十月接受電視訪問時形容自己是「換人最多的特首」。

出席身兼港區人大代表的深圳前海管理局香港事務首席聯絡官洪為民生日宴的二百多名嘉賓中，有15位官員，立法會議員則有20人，當中，被林鄭月娥公開點名批評的，只有徐英偉。據了解，徐當日在生日宴逗留約一小時，期間沒有戴口罩，涉嫌違反防疫規例，且其聲稱的逗留時間短於官派司機的紀錄不符，被指事態嚴重。在他成為惟一一個被特首要求延長停職隔離期的官員後，政圈已傳出林鄭月娥要「炒」徐英偉，但因徐是問責高官，任免須由北京的中央政府作最後決定，故不能實時公布。

到了今早，不同傳媒均報道，港府會於今天公開派對門調查報告，而徐英偉的社交平台亦在中午前先後關閉，一般已預料他的前途已定。中午過後，徐英偉發布簡短離任聲明，指自己作為問責團隊中負責抗疫的主要成員之一，在疫情爆發時未能以身作則，以防疫為先，出席宴會時有失當行為，「應為自己的錯誤承擔責任」，決定辭任。

由於是屆管治班子的任期只餘五個月，一般相信，他的副手、現正署理局長一職的原副局長陳積志，將會接替他出任局長。陳積志是專職公務員，沒有政黨聯繫。

民建聯7成員任問責官 事件加深與特首矛盾

徐英偉離任，最受影響的，會是他所屬的立法會最大政黨香港民主建港協進聯盟(民建聯)。公開數據顯示，手握數以億計地方資源撥款權的民政事務局長，近三任局長都是民建聯成員或與該黨有深厚關係人士，包括民建聯創黨主席的兄長曾德成、常委劉江華、成員徐英偉。評論員馮智政指出，有關資源為民建聯拓展地區工作及所需資源提供方便，故此民建聯必然反對徐離任，這在早前已有消息傳出，相信徐一旦請辭，應是民建聯與特首已達成一些「枱底協議」，但即使如此，亦會令關係原已不大好的林鄭月娥和民建聯之間出現更多齟齬。政圈關注，事件會否影響3月的特首選情。

對於徐英偉請辭，民建聯主席李慧瓊發聲明表示尊重，形容這是「敢於承擔」的表現，希望他未來仍「心系市民，貢獻社會」。民建聯在本屆政府有七名問責官員，除了徐英偉，還有財經事務及庫務局局長許正宇、商務及經濟發展局副局長陳百里、政制及內地事務局副局長鬍健民、政務司司長政治助理蕭嘉怡等，為各黨派之最。

本身是社會學者的中國港澳研究會副會長劉兆佳指出，社會因為疫情積累怨氣，《港區國安法》下有人透過非政治議題發泄對政府的不滿，所以港府今次對徐英偉採取較嚴厲態度，防止政治局勢惡化；而北京接受徐英偉辭職，亦是以大局為重的表現，認為這有利中央和愛國者治港的威信，即使特首林鄭月娥與建制派會因此出現小矛盾，對她連任的行情，影響亦不大。

現年45歲的徐英偉，在加拿大和英國攻讀大學學士和碩士，自2008年中起加入政府，成為首批政治助理，出任民政事務局局長政治助理，在三任特首確子中服務，亦是香港歷來最年輕的局長級官員之一，他在2017年以40歲之齡獲委任為副局長，前年與另一民建聯成員許正宇一同以43歲之齡獲委為局長。

洪門宴風波涉及的官員有15人，只有徐英偉被林鄭月娥點名批評，指他作為負責防疫的官員，有出席政府防疫高層會議，了解防疫政策，故其表現「非常失望」。其後，經隔離後，14名官員已陸續重返工作崗位，只有徐被特首要求繼續休假至二月三日年初四。