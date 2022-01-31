法新社記者見聞：北京和奧林匹克飛地 兩個平行世界

北京冬奧會在閉環內舉行，與北京市完全是兩個平行世界。圖為2022 年 1 月 27 日，一名戴着口罩的男子走過北京冬奧會主媒體中心附近的圍欄區域。

一邊是中國的首都，一邊是被隔離在市中心的冬奧“大泡泡”，兩個互不相乾的平行世界。

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運動員、其他奧運人員一落地，就進入另外一個世界，這個由封閉的旅館、封閉的交通工具，以及從頭到腳包裹的核酸檢測人員組成的世界。

歡迎你，進入閉環!

北京市中心這家酒店高高的圍牆上，書寫着2022北京冬奧的口號：“一起向未來”，一旁還有一個對當地人的警告：當心!這裡是閉環!

冬奧比賽將於星期五開賽，第一批到來的冬奧人必須儘快適應健康管理限令。這些限令製造了一塊真正的“奧林匹克飛地”。

東京夏奧會也是在疫情肆虐的環境下舉行的，但是東京當局同意把當地人和前來報道奧運會、且已在當地14天的媒體人“混同”起來，中國當局要嚴厲得多，乾脆設置一個“閉環”。

閉環! 奧運地帶，沒有任何指向外界的通道，既不通向北京，也不通向另外兩個賽區：200公里以遠的張家口和80公里外的延慶。

這塊飛地中的6萬居民，其中3000名運動員，他們眼中的中國就是旅館，比賽場館，以及連接比賽場館和酒店之間的公交車通道。

去攀登長城，去天安門廣場散步，去參觀紫禁城，想都不要想。

周四剛下飛機，2018年奧運會滑雪冠軍佩琳·拉方特和她的法國團隊就進入了“奧運泡泡”：幾米高的障礙物裝飾着橙色和白色的帆布，上面標有藍色字體：“北京 2022”。

然後走上精心安排的被眾多的周身包裹的工作人員嚴密監視的通道，查護照，認證，在中國大地上接受第一次核酸檢測。

每兩個小時，酒店工作人員要在走廊、電梯噴撒消毒液。

記者前往前往北京（冰上運動）、張家口（北歐和自由泳）、延慶（高山滑雪、有舵雪橇）的

新聞中心，主辦方設置了奧運專用交通系統認可，想體驗公共交通絕無可能。

即使記者住的酒店與新聞發布中心只隔着一條人行道，您也必須等待高峰期每20分鐘一班的專車，還要花10分鐘乘坐公交車“過馬路”。

然後，所做的一切都為了避免接觸。巴士司機站在有機玻璃後面，負責檢測的醫務人員經常被安置在酒店門前的“隔間”里，只有一個可以塞進去手臂並將拭子放在喉嚨里進行日常 核酸檢測的洞。

膳食區，有機器人做咖啡，送飲料，甚至會直接送來飯菜。

當然，如此嚴酷的生活條件同樣適用於與國際人士接觸的中國工作人員，包括司機、廚師，還有清掃工人。

他們中很多在遵守兩周不能離開北京的命令後，已經融入了“泡泡”。

在他們完成各自的任務後，這些當地的服務人員，包括20000名義務工作者，必須先行隔離，然後才能回家過上正常的生活。其中還有許多一直要等到3月13日殘疾人奧運會結束才能重返社會。

記者體驗，這塊飛地還是有些積極的方面，上網是完全自由的，網絡通暢高效，包括在專車上也是如此。

另外，進入賽場的檢查，在某些奧運會上可能非常繁瑣和受限，這裡非常簡短。

奧運會從來都是一個不尋常的事件，但這一次的奧運會卻是另外一個世界。