港議員斥實施「與病毒共存」國家不負責任 港人推動涉違國安 港府稱討論不違法

中港政府就武漢肺炎疫情均推動「清零」政策，對西方不少國家推行「與病毒共存」政策，香港立法會議員何君堯接受建制網媒訪問時批評，該等國家不負責任，儼如發起生物戰，可予控訴；對於有專家推動「與病毒共存」，何認為有違國策，可視之為違反《港區國安法》。港府發言人響應傳媒查詢時只表示，對「清零」有效性進行「純意見討論不涉違法」。不過，傾向民主派的評論仍未安心，憂港府執法會因人而異。

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有「西環(中聯辦的俗稱)契仔」之稱的建制派議員何君堯，前(29日)天接受網媒《香港01》訪問時批評，英美等國家選擇「與病毒共存」，「躺平讓病毒亂飛」是不負責任的做法，而任由病毒傳播更是等於發起生物戰，重則可被視一種戰爭行為，輕則可起訴相關政府，控告他們疏忽失責而導致人命財物損失。

報道又引述他說，「外防輸入、內防反彈」是中國國策，「防疫等於國防或外交，若香港有專家推動與病毒共存，或有違國防政策，違反社會秩序，可視之為違反《港區國安法》。」

有關言論引起網上熱議，且獲不少傳媒轉載，報道獲不少網民發出「讚賞」的表情圖像，但網名「鏡中花」的網民指出，「任由病毒散播等於發動細菌戰」的說法可圈可點！指大家心裡有數。西方現時仍有聲音指責中國武漢是疫情源頭。另外，台灣香港協會理事長桑普在其網上頻道大罵何君堯，更指其言論「垃圾」。

港府發言人昨日響應傳媒時說，就抗疫「清零」目標有效性的討論有否違反國安法的問題，「一般純意見討論不涉違法」，重申「動態清零」是防疫抗疫及保護市民衛生安全的最有效方法。

桑普憂港府以「動態違法」處理言論

何君堯接受《明報》訪問時為其言論降溫，強調學術討論防疫策略沒有問題，但若到了「拍板」決定階段，便須考慮會否違背國家防疫策略，而中國工程院院士鍾南山去年底曾提出「與病毒共存」的先決條件，未屬決策階段。

不過，何君堯的言論和港府響應仍然引起港人不安，民主黨醫療政策發言人袁海文憂慮，若有人提出較具體的「與病毒共存」方案，可能不屬「純意見討論」的範圍，質疑會否誤墮法網。另外，本身是評論員的桑普更憂慮，港府執法會因人而異，以「動態違法」的方式去處理，他舉例稱，建制派大黨民建聯討論不會被視為違法，但「我桑普若身在香港，與大家討論，便違反(國安法)，因為你居心叵測、指手畫腳、說三道四、別有用心、勾結外國勢力，煽動顛覆

國家政權」。他更循此指出，何君堯至今仍堅持其與港府響應相佐的言論，那何君堯的言論便會引起聽者對港府的憎惡和仇恨，有觸犯煽動罪之嫌。

民主黨25日發表民調，指有65%市民支持香港應就「與病毒共存」策略作出研究或準備，比率較該黨兩個月前所作同類調查上升23個百分點。及至昨(30日)天，建制派的紫荊研究院發表近日進行的民調結果，指有68%受訪者認為「動態清零」策略更符合香港社會整體利益；24%認為應該放寬限制、與病毒共存。該調查又發現，近75%受訪者贊成強制所有符合條件者接種疫苗。