烏克蘭危機：拜登警告"美國做好了一切準備"

美國總統拜登周一警告說，美國“繼續呼籲通過外交手段”解決烏克蘭的危機，但美國已經對任何情況做好準備"。白宮發言人普薩基周一表示，如果俄羅斯入侵烏克蘭，美國已準備好“對俄羅斯精英及其家屬實施具體制裁”。安理會就烏克蘭危機召開會議，俄美"針鋒相對"。

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法新社報道，普薩基表示，華盛頓已經開列出“屬於或接近克里姆林宮核心圈子的人員”名單，由於他們與西方國家有着密切的金融關係，這些人將成為“特別脆弱的被制裁目標”。

普薩基表示：“這僅是俄羅斯進攻烏克蘭的情況下，美國全方位制裁俄羅斯的手段之一"。

美國曾經威脅，要切斷俄羅斯銀行進行美元交易的渠道，並禁止向俄羅斯出售美國技術。

俄羅斯和美國周一在聯合國安理會針討論烏克蘭危機會議上"針鋒相對"。美國常駐聯合國代表格林菲爾德表示，俄羅斯的行動不僅威脅到烏克蘭，也威脅整個歐洲及聯合國負責的國際秩序。她說，俄方在烏克蘭邊境部署超過10萬軍隊，並伴隨咄咄逼人的要求和言辭，如果俄羅斯入侵烏克蘭，將發生嚴重後果。而俄羅斯常駐聯合國代表涅邊賈反駁說，俄方已多次表明美方的指責毫無根據。

美國總統拜登在會議開幕時發表聲明警告俄羅斯，必須展現以外交途徑解決烏克蘭問題的意願，否則將遭到嚴厲報復。拜登說："如果俄羅斯真誠願意透過對話來處理我們各自的安全疑慮，美國與盟邦和夥伴將繼續真誠參與。否則俄羅斯如果決定放棄外交手段進攻烏克蘭，那就必須承擔責任，立即面對嚴重的後果。"

另外，丹麥周一表示，準備將軍事裝備運送到烏克蘭。丹麥首相佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）在記者會中說："我準備運送軍事裝備到烏克蘭，我們並已提出建議。"