聯邦議員敦促美國奧委會 捍衛參加北京冬奧運動員的言論自由

美國國會議員周一發表致美國奧委會的一封公開信，對參加北京冬奧會運動員的安全感到擔憂，呼籲確保運動員的言論自由及個人數據隱私。美國白宮發言人普薩基周一在被問及，美國總統是否支持運動員在奧運會上發表政治言論時表示，拜登政府“支持言論自由”。

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法新社報道，由美國兩黨議員組成的中國問題議員特別小組在信中表示，最近(在中國）發生的多起事件引起我們對參加北京冬奧會運動員安全的擔憂。

信中引述北京奧組委對外聯絡部副部長楊舒在1月份曾威脅說，"任何違反奧林匹克精神，特別是違反中國（中共）法律規定的行為都將受到懲罰"。美國議員的公開信稱，“即使美國公民的身份也不能保護他們免於受到迫害"。美國國會議員呼籲，如果美國運動員選擇在北京冬奧期間就中國侵犯人權的行徑發聲，美國奧會要準備好保護美國選手免受中國政府可能祭出的報復。

民主黨籍聯邦參議員默克利（Jeff Merkley）與聯邦眾議員麥高文（Jim McGovern）在給美國奧林匹克委員會（USOPC）的公開信中稱，目前"迫切需要努力"來解決言論自由和數據隱私在奧運時面臨的風險。

領銜美國國會及行政部門中國問題委員會（CECC）的默克利與麥高文表示："中國當局出於政治或看似有理的原因，對美國公民實施出境禁令，甚至監禁外國人。"

兩人表示，美國奧委會應"加倍努力"與國際奧委會（IOC）、其他國家奧委會和美國國務院交涉，以確保制定計畫和措施來保護運動員，以免他們因言論自由而受到懲罰。

默克利與麥高文表示："我們進一步要求美國奧委會向公眾表明正在採取這些措施。"兩位議員並補充說，美國奧委會應"準備好捍衛所有敢於發聲的奧運選手"。

人權組織基於北京當局對維吾爾人和其他穆斯林少數民族的待遇，長期批評國際奧會將奧運主辦權交給中國。

美國、英國、澳洲等國家也因中國人權紀錄不佳，宣布外交抵制北京冬奧。中國則否認侵犯人權指控。

議員公開信還指責北京奧運會要求所有參賽者必須下載和使用的"MY2022"應用程序，Citizen Lab發現該程序有安全漏洞引發對數據遭黑客攻擊的擔憂。

奧運會組委會向法新社保證，這些問題“已經得到解決”。但一些西方國家奧委會建議他們的運動員在奧運會期間使用備用的智能手機或電子郵件。

美國白宮發言人普薩基周一在被問及，美國總統是否支持運動員在奧運會上發表政治言論時表示，拜登政府“支持言論自由”。