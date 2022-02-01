丹麥挪威解除大部分防疫限制與病毒共存 世衛警告"為時過早"

儘管奧密克戎變種病毒確診病例創新高，丹麥周二仍告別口罩和健康通行證，成為歐盟第一個解除大部分防疫限制的國家；挪威周二也宣布，結束幾乎所有防疫措施，"與病毒共存"。世衛周二警告，現在對新冠疫情宣布勝利或對疫情投降都是為時過早。

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法新社報道，丹麥解除大部分防疫措施後，只在邊境為來自非申根國家、且沒有接種疫苗的旅客，制定少數防疫限制。

丹麥去年9月至11月首度嘗試解除限制後，如今再度放棄防疫檢查，酒吧、餐廳營業時間也不再受限。

目前丹麥每天新增約4萬至5萬例確診，相當於國內580萬人口的1%左右。但衛生官員認為相關數字很快會開始下降。

另一個北歐國家挪威也緊跟其後，結束強制遠程辦公，解除對酒類銷售的最後限制。挪威政府周二宣布，結束大部分防疫措施，挪威政府認為社會可以而且應該“與病毒共存”。

挪威總理斯托爾周二在新聞發布會上說：“今天我們終於可以取消今年冬天不得不忍受的許多衛生防疫措施。”他表示，即使奧密克戎變種導致感染激增，但在大規模接種疫苗的國​​家，確診增加不意味着重症患者增加。他說，"我們不得不也可以同這種"高度感染(病毒）"共存。

不過，世衛總幹事譚德塞周二警告，現在任何國家對新冠疫情宣布勝利或對疫情投降都是為時過早。

譚德塞說，新冠病毒很危險，並在繼續變異。自10周前在非洲南部首次發現奧密克戎變種病毒以來，全球新增近9千萬例病例，比2020年全年累計的病例還要多。他強調，需要繼續追蹤出現的變種病毒，包括Omicron的BA.2亞型。

譚德塞對一些國家現正流行的說法表示擔心，例如由於已經有疫苗，以及Omicron傳播力強、沒有那麼嚴重，已無法也不再需要阻止病毒傳播，他形容這是完全錯誤的說法，強調新冠病毒傳播得更多，意味更多人死亡。

世衛專家範克爾克霍夫說，現在並非解除所有防疫措施的時候。世衛緊急項目主管瑞安警告，疫苗接種率不高或衛生系統不強的國家，不應盲目屈服於政治壓力，放鬆防疫政策。