北京冬奧：法國奧委會主席及奧運代表團團長雙雙確診不能赴京

法國奧委會周二發布消息稱，法國奧委會主席布里吉特·亨里克和法國奧運代表團團長娜塔莉·佩查拉特由於新冠病毒檢測呈陽性，目前不能飛往北京奧運會。

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法新社援引法國奧委會周二發布的新聞稿稱， “她們將遠程工作，協助在中國參賽的法國運動員並負責日常管理”，她們計畫在情況允許之時再前往北京”。

另外，2024年奧運會組委會主席埃斯坦蓋(Tony Estanguet）也因新冠檢測呈陽性不會前往北京。

北京冬奧將在2月4日舉行開幕式，但自1月23日以來，主辦單位已通報200例確診病例。對此，北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春周二指出，疫情仍在"可控範圍內"。

路透社報導，北京冬奧組委會宣布，自上月23日以來，包括機場入境人員和冬奧防疫"閉環"泡泡的人員已有200人確診。儘管開幕式近在眉睫，北京冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春周二在記者會上說："隨着越來越多人進入中國，境外移入的新冠病例也在增加，不過病例的增加也代表海關對新冠檢測技術更加精確。"

黃春說："北京冬奧的新冠確診情況目前仍在'可控範圍內'，因此參加奧會的選手、人員都不必擔心。"

據報導，北京冬奧主辦單位在1月31日通報了24例確診個案，包括16名選手；許多選手在抵達中國的機場時，被檢測出陽性，因此無法參加本屆冬奧。

北京冬奧採取防疫泡泡模式，冬奧選手與相關者只能搭乘官方交通工具往返下榻處與奧運場館、禁止在北京內自由移動，以及包括媒體記者與工作人員在內的所有冬奧相關人員每天都要接受檢測。