越南足球的里程碑 中國足球的里程悲

題目這句話借自一位網友在中國國足1比3輸給越南隊後發出的感慨。這是世界盃亞洲區第八輪預選賽，中國球迷還抱着國足加入世界盃賽的微弱的希望，結果被越南隊淘汰出局，心裡衝擊太大。

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鳳凰網體育很惋惜地指出， “本場比賽之前，中國隊告負越南還是在1959年，然而這長達幾十年的不敗金身也最終告破。“

國足就這樣徹底與世界盃無緣，讓球迷的僥倖蕩然無存。不巧的是，國足2022世界盃出局不得不“認慫“的事發生在大年初一，又離北京冬奧會開幕還有三天之際，添堵!許多人氣不打一處來：

在這篇題為“國足1-3潰敗越南！正式無緣世界盃 大年初一給球迷添堵”報道下面，跟的數百條評論全都是高度一致地嘲諷和責罵，這裡面不會有五毛攪渾，那聲音絕對是悲哀且真實的：

中國男足不斷刷新自己的紀錄，大年初一沒讓我們失望！

和兒子說了再不好好學習就把你送到中國足球隊踢球去!

男足就是國人茶餘飯後的笑話

中國足球只知道錢，沒有魂！

除夕之夜聽姜昆，大年初一看國足

戰無不敗，永敗不勝。世界級敗隊，難能可貴！

我一直很好奇，國足各位被每一位中國球迷咒罵都安然無恙，這得有多強大的內心啊。

有人不知是嘲諷還是給國足打氣：伊拉克拿了亞洲冠軍，國家被美帝干成廢墟了；意大利拿了世界冠軍，經濟就崩了；德國拿了世界盃，難民潮就來了……多年來，是誰一直忍辱負重，守護國運？

前兩天中國隊0比2敗於日本隊，網上還有人譏諷：“吾國球隊只有兩次射門，日本隊守門員差點凍死了。”

日本隊，韓國隊，一直是亞洲球隊的亮點，多次進入世界盃比賽，韓國隊更是多次進入世界盃決賽周，是眾多亞洲球隊中進入世界盃決賽周次數最多的一隊。日本隊曾六次征戰世界盃，最佳戰績是在2002年世界盃、2010年世界盃和2018年世界盃中進入十六強。

大約也因為這場中日這場球賽，讓球迷對中越球賽更有所期待……

中共總書記習近平是足球迷，他也親自來抓足球，2015年，下令成立專門機構，提高足球競技水平，由政治局委員、國務院副總理劉延東來領導這個機構，官媒稱：“中國足球獲得了一股自下而上的力量強勢推動。”結果呢？

曾是著名“球評人”的李承鵬則強調：

“換誰當主教練也沒用，比如芯片，你換誰當中科院院長也沒用，比如說牛逼抗癌藥，你換誰當藥監局局長也沒用。你都沒有一個自由環境，沒建立以個人奮鬥為中心但擁有廣泛參與的社會基礎，足球永遠沒戲，蹴鞠肯定行，我們不缺高俅和公務員。梅西不是培養出來的，而是海量對足球抱以狂熱的孩子堆出來的，需要自由的精神、玩耍的心態，而不是你建二萬個黨支部去領導足球“。

他還質疑：“今晚中越足球之戰是不是未來中越製造業之戰的預告片？“

“祝大家好運，當此盛世。“