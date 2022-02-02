克里姆林宮：普京與習近平將共抒世界願景

俄羅斯克里姆林宮周三表示，俄羅斯總統普京和中國國家主席習近平將在北京奧運會開幕式上強調他們對國際安全的 "共同願景"，並聲稱中國在烏克蘭危機中向俄羅斯提供支持。

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據法新社今天報道稱，俄羅斯總統普京的外交顧問尤里-烏沙科夫說："一份關於國際關係進入新時代的聯合聲明已經準備就緒。"據烏沙科夫透露說："共同聲明將包含俄羅斯和中國的共同願景（...），特別是在安全問題上。

普京預計將於周五在北京奧運會的第一天抵達中國，而此時普京與西方的關係正處於最緊張的狀態，西方指責普京準備對烏克蘭進行軍事攻擊。

俄羅斯否認有任何入侵計畫，要求保證俄羅斯安全，包括承諾烏克蘭永遠不會成為北約成員，以及歐洲將把其部隊撤回到1997年的陣地。

據烏沙科夫稱，"中國支持俄羅斯對安全保證的要求，"烏沙科夫周三說，莫斯科和北京對需要形成一個更公平的世界秩序有着相同的理解。烏沙科夫還譴責了"單邊制裁和保護主義措施"。

據烏沙科夫說，在普京訪問中國期間，計畫簽署一些協議，包括在天然氣的戰略領域。

該報道稱，俄羅斯總統普京將由能源部長尼古拉-舒爾金諾夫、石油巨頭俄羅斯石油公司的負責人以及外交部長謝爾蓋-拉夫羅夫陪同。

法新社說，彰顯與俄羅斯關係密切，中國曾在1月底呼籲 "認真對待 "並找到 "解決方案"，以解決莫斯科對安全的 "合理關切"。