冬奧268人確診 香港金和曉等染疫運動員出賽添變數 既往感染選手獲放寬入境

在武漢肺炎及其Omicron變種病毒株肆虐的陰影籠罩下，北京冬季奧運會將於後(4日)晚開幕，而隨着參賽隊伍抵埗，確診人數亦在近日急升，據本台統計，截至上月底，有268名與冬奧相關人士檢測結果呈陽性，當中66人為運動員底代表團成員，令他們能否如期參實添上變量，香港冬奧選手金和曉便是其中之一。

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香港在是次冬奧只派出三名選手出戰兩個項目，但對於位處南方的香港來說，人數已是歷屆之冠。當中，將與翁厚全挑戰高山滑雪項目的金和曉，在上月30日(星期天)從波斯尼亞抵達北京後，兩次對病毒檢測均呈陽性，需要到隔離酒店檢疫。按規定，她要待核酸檢測結果連續2日為陰性，方可離開酒店，再根據密切接觸者的定義監察7日，以致19歲的她能否如期於本月9日出賽，現時仍是未知數。

至於同行的教練及另一位滑雪運動員翁厚全，其檢測結果均為陰性，但因為被界定為密切接觸者，須按指引隔離居住，每12小時進行一次核酸檢測，若連續7日的檢測結果均呈陰性，檢測頻率將可下調為每日一次，其間可在遵守防疫規定下備戰、比賽或工作。按計畫，翁厚全將於本月13日出戰高山滑雪男子大迴轉項目。

香港第三名冬奧選手是出戰短道速滑男子500米賽事的朱定文，沒有受到感染，將如常出賽，彌補上屆冬奧因賽前受傷而無法參賽的遺憾。 今屆冬奧共有91個國家或地區的選手參賽，運動員隊伍最強大的，是外交抵制冬奧的美國，有222人；緊隨其後的，是北國加拿大，有211人蔘賽；而東道主中國則屈居季軍，派出176名運動員參賽。

冬奧防控辦：新近曾感染運動員可有條件來華

在疫情於全球肆虐的情況下，北京冬奧組委十天前每天公布防疫情況，本台檢視過往通報，統計出自1月4日至31日，共有268人檢測結果為陽性，當中66人為計動員或代表團成員，余者為包括工作人員在內的「其他利益相關方」人士；而檢測結果為陽性的人數，在上月28至30日達至高峰，每天均有逾三十宗陽性個案。冬奧組委疫情防控辦公室副主任黃春昨(1日)午在記者會上表示，近兩日隨着入境人數減少，病例數目正在下降。而即使近期病例有所增多，但並沒有出現閉環內疫情的聚集性傳播，總體是在當局預估的可控範圍內。

她又公布一項新措施，就是新近感染過的運動員，只要在登機前5天、連續4次核酸檢測結果都是陰性，該運動員就很有機會來華參賽。翻查資料，當局去年底曾訂明，入境來華前的既往感染者，須做四次核酸檢測，並須提前8個工作天向北京冬奧組委提交既往感染的相關審核材料。

黃春早前已下調隔離期，指很多入境人員是新冠康復者或復陽人員，造成的傳染性極低，遂把循環內的密切接觸者隔離期減半至七天，聲稱只要遵守防疫手冊，有信心賽事能順利進行。