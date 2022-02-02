北京冬奧會開始火炬傳遞

北京今天啟動了2022年冬奧會火炬傳遞活動，火炬接力啟動儀式在北京奧林匹克森林公園舉行，該火種曾於2020年10月在希臘點燃後運送到北京。將有逾1,000名火炬手傳遞的火種在北京、延慶、張家口三個賽區傳遞，為期三天。

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據路透社今天報道稱，為期三天的北京冬奧火炬接力啟動，將經過八達嶺等歷史地標。火炬接力啟動儀式在北京奧林匹克森林公園舉行，國務院副總理韓正在9時19分宣布“北京2022年冬奧會火炬接力開始。”韓正在火種台前點燃火炬並交給第一棒火炬手--羅致煥，他是中國第一個冬季項目世界冠軍，曾於1963年奪得57屆世界速度滑冰錦標賽男子1,500米冠軍，並打破世界紀錄。

其他參與的火炬手包括中國籃球協會主席姚明等。

火炬後續將經過北京長城八達嶺段、頤和園等歷史性地標。

火種曾於2020年10月在希臘點燃後運送到北京。由於新冠疫情，與2008年北京夏季奧運會火炬接力活動歷時的130天、137,000公里相比，此次接力的規模有所縮小。

該報道稱，北京冬奧會火炬“飛揚”以祥雲紋樣打底，傳達吉祥的寓意，是2008年北京奧運會的延續。未來三天，火炬將在包括11個閉環外的封閉傳遞區域和1個閉環內的獨立傳遞區域，並於周五點燃國家體育場（鳥巢）主火炬塔，2008年的奧運開幕式也曾在這裡舉行。