宗教界等連日在港英美促華釋放黎智英等國安法被囚人士

在新春這個合家歡聚的日子，來自歐美和亞洲的教牧以及不願透露身分人士為自由受壓的香港請願，他們分別以向香港特首請願和在英國倫敦大橋及中國駐美大使館打燈的方式，要求北京放手香港自由和釋放因《港區國安法》被捕的自由爭取者，當中包括受壓而被迫關閉的《蘋果日報》創辦人黎智英及該報七名新聞工作者。

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北京為香港訂立的國安法，生效至今一年半，已有162人被捕，當中最大批的是47名因為爭取民主而舉行初選卻被指涉嫌觸犯串謀顛覆國家政權罪的泛民主派核心人物，很多人羈押至今超過一年但仍未受審，被指是「未審自囚」。

為求爭取當局釋放這些被捕人士，一直關心弱勢群體的甘浩望神父(Rev. Franco Mella)帶着有14名北美、歐洲及亞洲的天主教和基督教教牧及信徒領袖的聯署信到香港政府總部請願，在致特首林鄭月娥的信中，聯署牧者表示，黎智英只是行使自由權利，卻被指違反國安法及其他罪行，年過74歲的他，很有可能要在獄中度過餘生。聯署者懇請林鄭月娥撤銷對黎智英的檢控，糾正不公。甘浩望神父表示，明白這事不是同為天主教徒的林鄭月娥所能決定，但她至少可以提出要求，「上邊接唔接受系另一回事」。

他又說，只提及黎智英，是方便讓人明白及記憶，他們是要促請當局釋放所有因國安法而被捕的人。事實上，他和另一位有份聯署的本地牧者兼前立法局議員馮智活牧師在向官員遞交聯署信時，高叫「釋放黎智英」、「釋放所有政治犯」、「尊重人權」、「尊重自由」、「尊重民主」等口號。

有份簽署信函的，還有緬甸的天主教亞洲主教團協會主席貌波（Charles Maung Bo）樞機、英國聖公會St Albans教區主教兼英國上議院議員Alan Smith、愛爾蘭阿馬總教區榮休大主教Lord Eames、聖公會多位主教和改革宗教會領袖，以及多位北美牧者及信徒領袖。甘浩望期望，教宗亦為香港的人權發聲。

到了本月1日的大年初一，現為爭取香港自由委員會主席的前《蘋果》所屬的壹傳媒集團前獨立非執行董事祈理福(Mark Clifford音譯)在推特上發圖，可見有人在倫敦塔橋上用燈光顯示「釋放黎智英及蘋果7人」的字樣及帶有荊棘、象徵奧運的五環。祈理福更在推文說，倫敦記得黎和《蘋果》7人，這是跨大西洋照明藝術系列之一，亦彰顯現時這個自1936年於柏林舉行的納粹奧運會以來最可恥的奧運。北京的冬季奧運會將於4日開幕，部分西方國家因不滿中國打壓人權而實行外交抵制，人權組織則繼續呼籲抵制冬奧。

在今(2日)早，祈理福再發推，圖片顯示，在中國駐美國華府大使館的外牆上，有人用燈分別打出「自由香港」的英文字樣和象徵2014年雨傘運動的黃色雨傘。一如倫敦橋的帖文，他沒有交代相關圖片和字樣是誰打在牆上，只是寫上評論，指自由必在香港勝出；又諷刺地說，中國駐美使館剛好像極了一座監獄。至於黃色雨傘，則是要表達「非暴力、和平和希望」的新年祝願。