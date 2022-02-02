流亡海外港人過春節觸景生情 前港督彭定康賀新年為之打氣

農曆新年是眾多香港政治流亡者以及近年移民海外港人觸景生情的重要日子 。縱使部份流亡海外的港人早已與家人斷絕關係，他們仍然在海外積極面對虎年的來臨，前港督彭定康在祝賀港人新春快樂之際，公開讚揚移居英國的港人，認為他們是優秀人材，必定能為英國作出貢獻。

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早已流亡英國的前香港立法會議員羅冠聰曾在公開場合談及個人感受，指出流亡難受之處莫過於過節時觸景傷情，會回憶起昔日與母親在家共度天倫的美好時光。羅冠聰日前在臉書上載了個人對支持者的新年祝福，顯示他已以正面的態度看待流亡過節的事實。

他寫道：“祝各位虎年平安大吉！獨在異鄉亦有公務在身，無緣食團年飯，但收到友好傳來訊息，便覺得一切足矣。希望大家多珍惜身邊親友，把握時間同大家相處。” 他還貼上好友贈送的一對揮春：“光復香港 、時代革命”，戲言會否被中國政府封禁。

加拿大香港人組織(Canada HongKonger)則在臉書上貼上了一首《願榮光歸香港》的新年中樂版，讓同路人回味這首早已被香港當局認為是違反了“港版國安法”的歌曲。

同樣在英國流亡的前英國駐香港領事館職員鄭文傑則在臉書上貼文，展示了他創建的英國港僑協會與其他組織如何在英國伯明翰與杜倫等地舉辦寫揮春迎虎年活動，藉此向英國人交流共同香港的最新狀況。

前香港沙田區議員 、英國港僑協會英格蘭中部西區外展主任丘文俊在該貼文中寫到：“一張小小的新年揮春，帶着香港人濃濃的情懷，更帶着一個強烈的訊息：香港人對民主自由、普世價值的追求及認同。短短3個小時的活動，與其說本地人對揮春的興趣甚濃，其實本地人對BNO港人背的故事更是顯得同情及關注。”

他續說，“每一位前來索取揮春的本地人與義工都侃侃而談及傾訴着香港的近況。因大家對民主自由、普世價值有着一致的信念，交流顯得什是融洽。一句‘歡迎來到家裡，我們彼此在一起’（Welcome Home, We are together），讓我銘記在心。”

目前與家人在澳大利亞流亡的前香港立法會議員許智峰則在臉書上向同樣支持民主的香港人送上祝福。他寫到，“新一年，香港人要虎中作樂，在虎豹豺狼當道的世代，尋找自己的平安，保持堅強的意志。要做到如此，香港人要多聚在一起，互相幫助，自強不息。”

許智峰強調，不管是否農曆新年，他每天掛念香港，為香港人禱告，繼續努力奔走，這便是他新一年的每天日常工作。

前港督彭定康更在一家加拿大的港人網台“香港台”用粵語“恭喜發財”祝賀港人新春快樂。

他說，在過去幾星期，他認識了兩位流亡到英國的香港家庭，因為北京共產黨報復性地摧毀香港自由使他們十份抑鬱，被迫離開香港。

彭定康說，他希望所有流亡者都過上幸福的生活，在新的地方平安快樂。他更用肯定的口吻讚揚移居英國的港人，認為他們是優秀人材，必定能為英國作出貢獻。