美國一位研究LGBTQ法律學者或因與人權觀察關係而遭香港拒簽

一位研究女同性戀、男同性戀、雙性戀、變性人及非異性戀社會及法律問題的美國法律學者今天報告，他在香港一所大學任教的簽證被拒絕了，該學者是獲得香港大學終身聘用的助理教授。該學者沒有得到拒絕的解釋理由。法新社說，此事件正值對香港學術自由的擔憂正在增加之際。

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據法新社今天報道說，一位美國LGBTQ法律學者Ryan Thoreson說周三表示，他在香港一所大學任教的簽證被拒。據Ryan Thoreson說，他被香港最古老的大學（港大）聘用，作為終身助理教授教授人權。但他的簽證申請被拒絕了，據Ryan Thoreson說，沒有解釋拒絕理由。

據Ryan Thoreson告訴法新社，拒絕的決定僅僅貼現在移民網站上。

這位教授曾在耶魯大學任教，目前擔任人權觀察組織的LGBTQ權利研究員，該組織曾多次批評中國在這一問題上的問題，也批評香港的鎮壓。

因為沒有官方解釋，據Ryan Thoreson說，很難說這種拒絕是否與他在人權觀察的工作有關。據Ryan Thoreson說，"我不認為我的研究對中國有特別的批評，"Ryan Thoreson還說，他的工作重點是LGBTQ青年的權利。

Ryan Thoreson在等待簽證期間曾在港大遠程教授學習課程，他的課程至今與香港的政治背景其實沒有任何聯繫。

該報道說，香港移民局和港大法學院沒有立即回應法新社的評論請求。從歷史上看，該移民局一般都不解釋拒簽的原因。

人權觀察將這一拒簽決定指責是對香港學術自由聲譽的又一次打擊。該組織中國辦事處主任Sophie Richardson告訴法新社說："香港當局拒絕向學者發放簽證，無異於將學術機構'習近平化'，並說這是一個可怕的損失。

香港的大學在亞洲名列前茅，但由於2019年發生的大規模、有時是暴力的抗議活動，香港各大學被捲入中國大陸對異議人士的鎮壓中。香港的學術機構和學校都未能倖免，因為共產黨政權認為那裡的教育不夠愛國。

去年12月25日，兩座紀念天安門的雕塑被拆除。

為了消除對1989年6月4日北京血腥鎮壓的紀念，當局在前一天已經從香港大學（港大）拆除了另一座紀念天安門受害者的雕像。